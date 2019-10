Gazdagabb lesz az idei burgonyatermés

Idén a tavalyinál gazdagabb lesz a szlovákiai burgonyatermés, az előzetes becslések szerint azonban kevesebb kukoricát és napraforgót takarítanak be a gazdák, mint egy évvel korábban.

Pozsony | Idén a tavalyinál gazdagabb lesz a szlovákiai burgonyatermés, az előzetes becslések szerint azonban kevesebb kukoricát és napraforgót takarítanak be a gazdák, mint egy évvel korábban.

„A kukoricából, napraforgóból és cukorrépából is gyengébbnek mutatkozik az idei termés a tavalyinál. Ezzel szemben a burgonya idén gazdagabban terem” – erősítette meg lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője. Az előzetes becslések szerint a szemesnek termesztett kukoricából nagyjából 1,4 millió tonnányi termés várható, 117 ezer tonnával, azaz 7,7 százalékkal kevesebb az előző évinél. Az idei eredmények annak ellenére gyengébbek, hogy a kukorica termőterülete 11 százalékkal bővült, és meghaladta a 198 ezer hektárt.

Burgonyából – a korai fajtákat nem számítva – 170 ezer tonna körül lehet a termés, ami 9,5 százalékkal több, mint az előző évben volt.

Az átlagos hektárhozam eléri a 23,52 tonnát, ami bő egy tonnával több a 2018-asnál, és jobb az utolsó öt év átlagtermésénél is. Morháčová azt is megerősítette, hogy idén csaknem 3 százalékkal bővült a krumpli termőterülete. „A gazdaságunkban hasonló eredményre számítunk, mint a tavalyi volt. Nálunk az öntözéses gazdálkodásnak köszönhetően többnyire kiegyenlítettek a hozamok. Európában még mindig sok helyütt nem alkalmaznak öntözéses gazdálkodást a burgonyatermesztésnél, ezért is komolyabbak az eltérések a hozamoknál a szárazabb és az esetleg kissé csapadékosabb időjárástól függően. Idén ezer hektárról kell begyűjtenünk a burgonyatermést, ezen a héten lényegében befejezzük a betakarítást. Az átlagos hektárhozamok 45–50 tonna körül alakultak” – mondta lapunknak Juraj Mačaj szenckirályfai gazda. (sb)