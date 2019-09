Cukorból biztosan nem lesz hiány az üzletekben

Szered/Hőlak | Szlovákiában elstartolt a cukorrépa-feldolgozási kampány. Az országban elsőként Szereden indult be a cukorgyártás még a múlt héten, szeptember 17-étől pedig a hőlaki (Trenčianska Teplá) feldolgozó is beindítja a gyártását. A hazai termelők képesek ellátni a szlovák piacot, és még kivitelre is marad.