Az olcsó ukrán baromfi kiszorítja a hazai húst

Tavaly a szlovákiai baromfitenyésztők és baromfifeldolgozók a hazai kereslet csaknem kétharmadát lettek volna képesek kielégíteni, a Szlovák Baromfiipari Szövetség (ÚHS) adatai szerint ennek ellenére a szlovákiai üzletekben kínált baromfihúsnak csak a 46 százaléka származott hazai termelőktől.

„A kormány még 2014-ben vállalta, hogy mindent megtesz a hazai termékek arányának a növelése érdekében. Eszerint a baromfiipari termékek esetében az ország önellátásának 2020-ig 77 százalékra kellene nőnie. Ennek azonban az ellenkezője történik” – figyelmeztet Daniel Molnár, az ÚHS igazgatója. Az elmúlt időszakban a korábbinál is nagyobb mértékben árasztja el a szlovákiai üzleteket a külföldi baromfi. „A legnagyobb probléma, hogy már nem csupán a cseh, lengyel és román, vagyis az uniós országokból származó hús árasztja el a szlovákiai üzleteket. Szlovákia ugyanis, a közép-európai országok közül egyetlenként, lehetővé tette az ukrán konkurencia megjelenését is” – mondta Molnár. Szerinte tavaly az étkeztetésben is megjelent az ukrán baromfi, idén pedig az üzletekben is megugrott az Ukrajnából származó baromfihús mennyisége.

„A szlovák és az ukrán baromfitermékek kilója között akár 2 eurós árkülönbség is lehet, az ukrán hús így elkezdte kiszorítani a hazait. A fogyasztóknak azonban nem ártana tudniuk, hogy míg a hazai termelőknek meg kell felelniük a szigorú uniós normáknak, az EU-n kívüli tagországokból szállító termelőkre ez nem minden esetben igaz, amit az elmúlt időszak élelmiszerbotrányai is igazolnak” – mondta Molnár. Az ÚHS igazgatója szerint különösen aggasztó, hogy az alacsony ár miatt mára az iskolai étkezdékben is megjelent az ukrán baromfihús.

Molnár szerint azoknak a fogyasztóknak, akiknek a pénztárcájukon kívül az egészségük is fontos, inkább a biztonságosabb, többszörös ellenőrzésen átesett hazai húsipari termékeket ajánlják. (mi, TASR)