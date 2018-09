Áram: 8-9%-os drágulás jöhet

Pozsony | Már a legnagyobb áramszolgáltatók is elismerik, hogy a piaci árak növekedése miatt jövőre várhatóan a lakosság is többet fizet majd a villanyenergiáért. A végső szó azonban ezúttal is az Árszabályozási Hivatalé (ÚRSO), amely korábban már többször is a piaci folyamatokkal ellentétes döntést hozott.

A Közép-szlovákiai Áramszolgáltató (SSE) ugyan csak a jövő hónapban nyújtja be a jövő évre szóló árlistájának a javaslatát az Árszabályozási Hivatalhoz, a társaság szerint azonban kénytelenek lesznek figyelembe venni a piaci árak elmúlt időszakban tapasztalt növekedését. „Már most biztos, hogy jövőre a lakosságnak is fel kell készülnie az áramszolgáltatás drágulására. A jövő évi árak kidolgozásánál a prágai energiatőzsde idei első féléves ármozgásai a meghatározók, márpedig az adott időszakban folytatódott a drágulás” – mondta Michaela Krivá, az SSE szóvivője.

Hasonló hangnemben nyilatkozott a Nyugat-szlovákiai Áramszolgáltató (ZSE) is. Peter Bednár, a ZSE képviselője szerint a piaci árak növekedését várhatóan a lakossági fogyasztók is megérzik. Konkrét számokkal egyelőre azonban csak a Kelet-szlovákiai Áramszolgáltató (VSE) rukkolt elő. „A villanyenergia tőzsdei ára meredeken nőtt, ami a fogyasztói árakon is meglátszik majd. Ha nem változnak az ár kiszámításánál alkalmazott paraméterek, a fogyasztói ár akár 8–9 százalékkal is nőhet. A végső ár kiszámításánál azonban az áramdíj többi tételét is figyelembe kell venni, hogy mennyivel is nőhetnek majd az árak, azt pontosan így csak később mondhatjuk meg” – nyilatkozta Miroslav Kulla, a VSE kereskedelmi igazgatója.

Az Árszabályozási Hivatal ezúttal is óvatosabban nyilatkozik az árak várható alakulásáról. „Tény és való, hogy a piaci árak az elmúlt időszakban nőttek, mi azonban soha nem kommentáljuk előre a lakossági árak várható alakulását. Az erről szóló döntést így a hatályos szabályok által megszabott időben tesszük közzé. Ami azonban már most biztos, hogy ezúttal is megteszünk majd mindent annak érdekében, hogy megvédjük a lakossági fogyasztók érdekeit, figyelembe véve közben az áramszolgáltatók jogos követeléseit is” – tette hozzá Radoslav Igaz, az ÚRSO szóvivője. (TASR, mi)