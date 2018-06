Aki nem dolgozik, segélyre sem számíthat

Pozsony | Szlovákiában egyre több a betöltetlen állás, miközben még mindig rengetegen vannak munka nélkül. A kormány most a hosszabb ideje állás nélkül, kizárólag szociális segélyekből élőket szeretné rávenni arra, hogy munkát vállaljanak. Aki nem lesz hajlandó munkába állni, búcsút inthet a segélyeknek.

„A közeljövőben jóval nagyobb nyomást szeretnénk gyakorolni azokra, akik, annak ellenére, hogy munkaképesek, nem hajlandók munkát vállalni, és kizárólag szociális segélyekből élnek” – nyilatkozta a kormány gazdasági és szociális tanácsának tegnapi ülését követően Peter Pellegrini kormányfő. Szerinte a jövőben látványosan lefaraghatnák vagy akár teljesen le is állíthatnák a segélyek fizetését azoknak, akik hosszabb időn keresztül visszautasítják a munkaügyi hivatalok állásajánlatait. A részleteket a kormánynak kellene kidolgoznia, Peter Žiga gazdasági miniszter előzetesen csak annyit jelzett, hogy az állástalanoknak nagyjából három hónapot adhatnának arra, hogy munkát találjanak. „Aki nem talál munkát, búcsút inthet a segélynek” – tette hozzá Žiga.

A kormány az állástalanok motivációjának a növelésével szeretné enyhíteni a szlovák cégeknél tapasztalható akut munkaerőhiányt. „Szlovákiában már most is nagyjából 100 ezer betöltetlen állás van, miközben a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában nagyjából 150 ezer állástalant regisztrálnak. Jelenleg az ország nyugati járásaiban csak az nem dolgozik, aki nem akar” – mondta Žiga. Az elkövetkező időszakban ráadásul tovább nőhet a munkaerőhiány, Žiga szerint ugyanis most is nagyjából 100 beruházási projekten dolgoznak. Csak ezeknek köszönhetően nagyjából 5 milliárd eurónyi beruházás érkezhetne Szlovákiába, több ezer új munkahelyet hozva létre. A tavaly elfogadott 33 projektnek köszönhetően például 9 ezer új munkahellyel számolnak.

„Nem szeretnénk, ha a cégek a munkaerőhiány miatt fordítanának hátat Szlovákiának. Az állástalanok munkába állítása mellett ezért szeretnénk elérni, hogy a bérek növekedésének köszönhetően egyre többen térjenek haza a nyugat-európai országokból is” – mondta Pellegrini. A kormányfő azonban elismerte, hogy Szlovákia még így sem kerülheti majd el, hogy a jövőben egyre több külföldi, elsősorban ukrán és szerb vendégmunkás dolgozzon az itteni üzemekben. (mi, SITA, TASR)