A pénztárcánk idén is megérzi a szárazságot

Pozsony | Szlovákia több régiója is óriási szárazságot jelez, és ha nem változik a helyzet, ez az árakra is hatással lesz. A gazdák attól félnek, hogy jóval kevesebb lehet a termés, mint az előző években, ami előbb-utóbb az élelmiszerek árában is megmutatkozik.