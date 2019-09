A pénzhiány szab határt az álmainknak

„A megkérdezettek több mint harmada szerint eddig csaknem minden álmukat sikerült teljesíteni, minden második állítja azt, hogy a vágyaik fele vált valóra, teljes csődre pedig csak 15 százaléknyian panaszkodnak” – nyilatkozta Monika Remiašová, a Partners Alapítvány munkatársa.

A Focus közvélemény-kutató intézet által elvégzett felmérés szerint a lakosság nagyjából háromnegyede az anyagi biztonságot tartja a legfontosabbnak, és természetesen azt, hogy a felhalmozott vagyonát élvezhesse is. A megkérdezettek kétharmada vágyik biztos családi háttérre, és csaknem ugyanennyien arra is, hogy elegendő idejük legyenek a hobbijaikra.

A legnagyobb álmok között az egészséges életet a megkérdezettek 61 százaléka jelölte meg, minden második válaszadó vágyik saját lakásra, kirándulásokra, és arra, hogy a gyerekeinek megfelelő iskolai végzettséget biztosíthasson. Nem meglepő, hogy a legtöbben a családalapítással, a megfelelő partner kiválasztásával kapcsolatos álmaik megvalósulásával elégedettek, míg az anyagiak bebiztosítása szempontjából jóval nagyobb az elégedetlenség. Remiašová szerint az álmaik meghiúsulását a legtöbben, csaknem minden második válaszadó az anyagiak hiányával magyarázza, negyedük időhiányra, az ötödük pedig egészségügyi problémákra hivatkozik.

Minden ötödik válaszadó panaszkodik arra is, hogy már túl idős ahhoz, hogy megvalósítsa az álmait. Ez azonban némiképp ellentmond annak, hogy a megkérdezettek háromnegyede azt tervezi, hogy épp a nyugdíjas éveiben váltja majd valóra a legnagyobb álmait, vagyis, hogy több időt tölthessen a családjával, több időt szentelhessen a hobbijának és jóval többet utazhasson. Remiašová szerint arra is kíváncsiak voltak, hogy a megkérdezettek mekkora nyugdíjat tartanának elfogadhatónak, hogy valóra válthassák az álmaikat. Minden negyedik megkérdezett 1300 euró feletti nyugdíjjal lenne elégedett, csaknem a 40 százalékuk pedig 900 és 1300 euró közötti összegre vágyik.

„Hogy a nyugdíjas éveikre bebiztosítsák magukat, arra a fiataloknak is már most gondolniuk kellene, hiszen csak az államra nem hagyatkozhatnak. Hosszabb távon akár már havi 50 euró megtakarításával is szép összeget halmozhatunk fel a nyugdíjas éveinkre”