A munkaerőhiány a béreken is meglátszik

Pozony | Szlovákia dinamikus gazdasági növekedését a lakosság is egyre jobban megérzi.

A Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint gombamód szaporodnak az állásajánlatok, egyre kevesebb a munkanélküli, nőnek a bérek, és a külföldön dolgozók közül is egyre többen térnek haza.

Az idei harmadik negyedévben éves összehasonlításban 4,6 százalékkal nőtt Szlovákia bruttó hazai terméke (GDP). Csak összehasonlításképpen: a múlt év azonos időszakában a növekedési ütem 3 százalékos volt. Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője szerint a gazdasági növekedés felpörgéséhez a külföldi kereslet mellett leginkább a szlovákiai háztartások növekvő fogyasztása járul hozzá. Ez utóbbi elsősorban a növekvő foglalkoztatottsággal és a bérek fokozatos emelkedésével magyarázható.

Kevesebb állástalan

A harmadik negyedévben 36 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, elérve a 2,579 milliót, miközben még mindig több mint 24 ezer olyan állásajánlat van a munkaügyi hivatalok nyilvántartásában, amelyet nem tudnak betölteni. A legtöbb új állás a szolgáltatásokban, kereskedelemben, szállodaiparban és a közlekedésben jött létre. Egyre többen térnek haza azonban a külföldön dolgozók közül is. „Manapság a hivatalos adatok szerint 139 ezren vállalnak munkát külföldön, 3,4 ezerrel kevesebben, mint egy évvel ezelőtt. A legtöbben Ausztriában (45 ezer) és Csehországban (30 ezer) dolgoznak, az ágazatok közül az építőipar, az ipar, a szociális szolgáltatások és az egészségügy vezet” – nyilatkozta Katarína Muchová, a Szlovák Takarékpénztár elemzője. A foglalkoztatottság növekedésével párhuzamosan zsugorodik az állástalanok száma is. A Statisztikai Hivatal adatai szerint a harmadik negyedévben 175 ezer munkanélküli volt az országban,45 ezerrel kevesebb, mint egy éve. Az állástalanok aránya így éves szinten 1,6 százalékponttal, 6,4 százalékra esett vissza. Az egyes megyék között azonban továbbra is látványos különbségek vannak: míg Eperjes megyében a gazdaságilag aktív lakosság több mint 10 százalékának nincs munkája, Pozsony megyében ez az arány 3 százalék alatt mozog.

Nőnek a fizetések

A szaporodó állásajánlatok és az egyre kevesebb munkanélküli miatt a munkáltatók a bérek növelésével kénytelenek magukhoz csalogatni az alkalmazottakat. Az országos bruttó havi átlagbér ennek köszönhetően a harmadik negyedévben elérte a 992 eurót, ami több mint 6 százalékos növekedésnek számít az egy évvel korábbihoz képest. Az inflációt is figyelembe vevő reálbér ugyanekkor 3,3 százalékkal nőtt. A legjobban fizető ágazatoknak az energiaipar (1837 euró), az IT szektor (1782 euró) és a bankszektor (1677 euró) számítanak. A sor végén a szállodaipar és étkeztetés (630 euró) és az építőipar (717 euró) található. Látványos különbségek vannak azonban az ország egyes régiói között is. Míg Pozsony megyében a bruttó havi átlagbér 1228 euró, a többi megyében ez 952 (Nagyszombatmegye) és 758 euró (Eperjes megye) között mozog.