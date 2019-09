A hitelezésnek köszönhetően az európai árral szemben úszik a bankszektorunk

Az európai bankok tömegesen válnak meg az alkalmazottaiktól. A masszív hitelezésnek köszönhetően a szlovákiai pénzintézetek ugyanakkor nem panaszkodhatnak, ami az alkalmazottak számán is meglátszik.

Eddig majdnem 60 ezer munkahely megszüntetését jelentették be idén a bankszektorban, nagyrészt Európában, ahol a negatív kamatok miatt látványosan romlik a pénzintézetek nyereségessége – áll a Bloomberg hírügynökség legfrissebb elemzésében. A Commerzbank például a napokban jelentette be, hogy hároméves átstrukturálási projektjén belül 4300 munkahelyet fog megszüntetni. Ezzel az idei évben bejelentett banki munkahely-megszűnések elérték az 58 200-at, a vágások 90%-át ráadásul európai bankok tervezték be. A legnagyobb elbocsátásokat a Deutsche Bank jelentette be, amely 2022-ig 18 ezer alkalmazottat akar elbocsátani, ezt követi a spanyol Santander 5433 fős leépítésével, majd a Commerzbank az említett 4300 fővel. A leépítések oka elsősorban a nyereség csökkenése az európai negatív kamatkörnyezet miatt, illetve az, hogy nincs is nagyon esély arra, hogy a kereskedelmi háború árnyékában emelkedni kezdjenek a kamatok.

Szlovákiában egyelőre a masszív hitelezéssel sikerül fenntartani az ágazat nyereségességét. A jegybank szerint a szlovák bankszektor összesített profitja július végére meghaladta a 406 millió eurót, ami az elmúlt év azonos időszakához képest több mint 4 millió eurós növekedésnek számít.

A jó eredmények elsősorban a lakossági hiteleknek köszönhetők, ezek volumene az idei első fél év végére 8,5 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami az Európai Unió országai közül a második leggyorsabb növekedésnek számít. A jegybank szakemberei szerint a hitelfelvételi kedv a továbbra is rendkívül alacsony hitelkamatokkal és az egyelőre kedvező munkapiaci helyzettel magyarázható. Mindez a szlovák bankszektor foglalkoztatottságán is meglátszik. Míg a bankszektorból Európa-szerte emberek ezreit bocsátják el, Szlovákiában az idei második negyedévben 20 581-en dolgoztak az ágazatban, csupán 57-tel kevesebben, mint egy évvel korábban.

(mi, TASR, MTI)