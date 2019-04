Netflix-produkció készül a thai barlangban rekedt fiatalok megmentéséről

A Netflix filmet készít a tavaly az áradások miatt egy thai barlangban rekedt ifjúsági focicsapat megmentéséről - jelentette be az online műsorszóró kedden.

A Netflix filmet készít a tavaly az áradások miatt egy thai barlangban rekedt ifjúsági focicsapat megmentéséről - jelentette be az online műsorszóró kedden.

A produkció címét, a megjelenés dátumát és azt, hogy milyen formában készül el a történet, még nem hozták nyilvánosságra.

Tavaly júniusban az egész világ feszülten figyelte a monszun okozta áradások miatt egy thai barlangban rekedt fiatal sportolók és edzőjük életének megmentéséért folyó hősies küzdelmet

"Akárcsak a világ többi része, mi is csüggtünk a thai mentőakcióról szóló híreken. Ezért határoztuk el, hogy a thai kormány támogatásával, a Netflix, az SK Global és a Starlight közreműködésével megfilmesítjük az egész történetet a nemzetközi mentésről" - közölte John M. Chu, a produkció rendezője, aki a Crazy Rich Asians című vígjátékkal aratott világszerte kasszasikert.

A Netflix a produkció bevételének egy részét természeti katasztrófák áldozatait segítő szervezeteknek adományozza - közölte a thai kormány szóvivője.

A produkció bangkoki sajtótájékoztatóján a 13 fős focicsapat és edzőjük is jelen volt. Az edző hangsúlyozta: bízik abban, hogy a Netflix hitelesen tolmácsolja majd a történteket.

A focicsapat tagjai, 11 és 16 év közötti fiúk és edzőjük 2018. június 23-án látogattak el a Bangkoktól 1000 kilométerre fekvő Tham Liang-Khun Nam Nang Non-barlangba. A hirtelen áradás miatt azonban több mint két hétre csapdába estek a barlang egy száraz pontján. Kiszabadításukra nemzetközi mentőexpedíciót szerveztek tapasztalt barlangi búvárok. A mentésen, amely végül sikerrel zárult, sok ezren dolgoztak.

A megmenekült csapat számos tévéműsorban megjelent azóta, és a történtek több filmes feldolgozása is felmerült. A Netflix-produkció mellett The Cave címmel egy thaiföldi játékfilmet már le is forgattak a történtekből, júliusban fog debütálni a filmvásznon.