Sokat változott a thai kis focisták élete

Olyan hihetetlenül gyorsan jött a monszun okozta áradás és tódult a víz a barlangba, hogy a gyerekek már nem tudtak kijönni, és több mint két hétre csapdába estek a barlang egy száraz pontján. Kiszabadításukra nemzetközi mentőexpedíciót szerveztek tapasztalt barlangi búvárok. A mentésen, amely végül sikerrel zárult, ezrek dolgoztak. A mentőalakulatoknak végül július 10-ig sikerült mindenkit a felszínre hozniuk, de a 38 éves Szaman Kunan, aki korábban a thai haditengerészet búvárja volt, életét vesztette a veszélyes művelet során. A férfinak emléket állító bronzszobor a barlang bejáratánál kapott helyett.

Megmenekülésük egyéves évfordulóját ünnepelték e héten a thaiföldi focista gyerekek Elmondták, hogy hálásak azokért a lehetőségekért, amelyeket az elmúlt egy évben az élettől kaptak.

„Örülök, hogy újra itt lehetek – mondta a 15 éves Adul Szam-on a múzeumnál, amelyet a barlang bejárata előtt emeltek. – Óriási megtiszteltetés, hogy thai állampolgárságot kaptunk, ami az élet sok területén, beleértve a focit és az oktatást is, új lehetőségeket nyit meg előttünk” – jegyezte meg a 15 éves Adul Szam-on, aki csakúgy, mint két másik csapattársa és edzőjük, hontalan volt, mielőtt tavaly augusztusban thaiföldi állampolgárságot kapott. „Álmomban sem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet – tette hozzá. – Ez nagyon fontos esemény számunkra, Dzsa Szamot a második apánkként tartjuk számon” – folytatta a fiatal Szaman Kunanra utalva, aki életét vesztette a mentés során.

Tavaly nyár óta a fiúk több televíziós műsorban, köztük az amerikai The Ellen Show-ban szerepeltek, és történetükről film is készül. Ezzel fejenként állítólag 3 millió bahtot (kb. 850 ezer eurót) kereshetnek. Szeptemberben kerül a thaiföldi mozikba a The Cave című játékfilm, és egy Netflix-produkció is készül.

„Sokat változott az életem” – mondta a 12 éves Csanin Vibulrungrueng, a csapat legfiatalabb tagja. „Sokan felismernek minket.”

A fiúk edzője, a 26 éves Ekapol Dzsantavong hálát adott azért, hogy az egész csapat épségben megmenekült, és hozzátette: minden új lehetőség csak további ajándék. A gyerekek közül ketten is búvárként szeretnének szolgálni a thai haditengerészet egyik speciális egységénél.

„Szeretném valahogy meghálálni az országnak. Egyébként pedig ezek a búvártisztek nagyon menően néznek ki” – mondta a 15 éves Pradzsak Szutham az észak-thaiföldi barlangnál kialakított múzeumban tartott sajtótájékoztatón. (ug, MTI)