Elhunyt Raphael Coleman brit színész, klímaaktivista

Coleman halálhírét édesanyja, Liz Jensen erősítette meg a Twitteren a hétvégén.

Coleman gyerekszínészként szerepelt a Nanny McPhee - A varázsdada című 2005-ös filmben, amelynek főszerepét az Oscar-díjas Emma Thompson alakította és a film forgatókönyvét is ő jegyezte - idézte fel a BBC. Jensen úgy fogalmazott, hogy fia "azzal foglalkozott, amit szeretett, és a halál is eközben érte". Mostohaapja, Carsten Jensen a Facebookon arról írt, hogy fia nem szenvedett semmilyen betegségben, halála váratlanul következett be.

Nevelőapja felidézte, hogy fia tudósnak készült, mert már gyerekkorában is a bolygót akarta megvédeni. Felnőttként az Extintion Rebellion nevű, klímaváltozás ellen küzdő csoporthoz csatlakozott. "Iggy Fox néven koordinálta a csoport közösségimédiás megjelenéseit és demonstrációit" - fűzte hozzá.

Számos híresség, köztük a színésznő Eliza Bennett is a közösségi médián búcsúzott pályatársától. Mint írta, közös filmjük, a Nanny McPhee után Raphael a természetvédelemnek és a klímaváltozás elleni küzdelemnek szentelte életét.

Raphael Coleman saját honlapján "huszonéves végzős biológusként" mutatkozott be, aki "szerény körülmények között utazgat a világban és a természettel foglalkozik".

Coleman több díjat is elnyert: egy kisjátékfilmben nyújtott játékáért a Brit Független Filmfesztiválon díjazták, 2010-ben pedig a Brüsszeli Rövidfilmfesztiválon is díjat kapott az Edward's Turmoil című produkcióért.