Észak-Korea bontási munkálatokat kezdett egy rakétakísérleti telepén

Washington | Észak-Korea megkezdte a Szohe rakétakísérleti telep központi létesítményeinek a lebontását, ami az első kézzelfogható jele lehet annak, hogy Phenjan betartja Washingtonnak erre tett ígéretét - közölte műholdas felvételekre hivatkozva a 38 North nevű, washingtoni székhelyű hírportál hétfőn.

Donald Trump amerikai elnök a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel június 12-én Szingapúrban folytatott találkozója után közölte, hogy Kim ígéretet tett egy központi rakétakísérleti telep felszámolására. Trump nem nevezte meg a helyszínt, de egy amerikai tisztviselő később közölte: a Szohe rakétakísérleti telepről volt szó.

A 38 North közlése szerint a július 20-án készült műholdas felvételek arról árulkodnak, hogy az észak-koreaiak megkezdték egy hordozórakéta-összeállító, valamint egy, a folyékony üzemanyagú hajtóművek fejlesztésére használt építmény elbontását.

Az agytröszt szerint mivel a szóban forgó létesítmények a feltételezések szerint központi szerepet játszottak az észak-koreai ballisztikus rakétaprogramban, a felszámolásukra tett erőfeszítések bizalomépítő intézkedéseknek tekinthetőek Phenjan részéről.

Bár Kim Dzsong Un ígéretet tett országa atomfegyver-mentesítésére, a szingapúri csúcs óta egyre több kérdés merült fel annak határidejéről és mikéntjéről. Donald Trump a múlt héten azt mondta, hogy ezzel "nem sietnek", "nincsen határideje", ugyanakkor sajtójelentések szerint az amerikai elnök egyre frusztráltabbnak mutatkozott belső körében az atommentesítésre tett érdemi lépések hiánya miatt.

A 38 North vezető szerkesztője, Jenny Town szerint a Szohe telepen végzett munkálatok azt jelenthetik, hogy Phenjan pillanatnyilag hajlandó lemondani műholdak felbocsájtásáról, illetve rakéta- és atomkísérleteiről. Ez pedig előrelépést jelenthet a Washingtonnal folytatott tárgyalásokban.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) nagykövetei előtt mondott beszédében hangsúlyozta: Észak-Koreának konkrét cselekedetekkel kell bizonyítania elkötelezettségét ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerülhessen az érvényben lévő szankciók enyhítése. Leszögezte azt is, hogy az atomfegyver-mentesítés megvalósításához teljes mértékben be kell tartani a Phenjan elleni gazdasági büntetőintézkedéseket, mivel Észak-Korea továbbra is megpróbálja megkerülni a szankciókat, olajtermékeket és szenet importál.

Korábbi jelentések szerint Phenjan tengeri úton, teherszállító hajókkal szerzi be főként kínai és orosz eladóktól a szükséges energiahordozókat.