Megnyitottuk portálunkon a blog.ujszo.com felületet

Megnyitottuk a blog.ujszo.com felülelet, és az élet legkülönbözőbb területeiről kínálunk egyre több érdekes olvasnivalót. Azt mondják, az információ hatalom. A mi küldetésünk az, hogy a lehető legtöbb hasznos, fontos információt begyűjtsük, de nem magunknak, hanem továbbadjuk olvasóinknak, ellenőrzött, megbízható forrásból, a lehető legtöbb szempontot megvilágítva. A jó újság, legyen az nyomtatott vagy digitális, ráadásul nem csak informál, hanem szórakoztat is, segíti a szabadidő tartalmas elöltését. A blogok mindegyik feltételnek meg tudnak felelni. Nemcsak hasznos, érdekes információkkal látják el az olvasókat, hanem szórakoztatnak is. A személyes hangvételű bejegyzések között irodalmi értékű publicisztikákat is találhatunk időről időre, miközben könnyen kiválaszthatjuk azokat a területeket, amelyek a legközelebb állnak hozzánk. Fogadják olyan szeretettel az ujszo.com új blogfelületét, amilyen szeretettel előkészítettük!

Az Új Szó Blog új fejezetet nyit Minden projekt elkészítése előtt számos szempontot kell figyelembe venni. Máshogyan kell hozzáállni egy kizárólag szórakoztatásra kitalált, túl nagy jelentőséggel nem bíró projekthez, mint egy olyanhoz, amely valamilyen úton-módon a szlovákiai magyar közösség javait szolgálja. Az Új Szó Blog egyértelműen az utóbbi kategóriába sorolható. Évről-évre több troll található minden weboldalon, a kommenteket ellepik a rosszindulatú hozzászólások, egyesek pedig egy információmorzsa alapján képesek ítéletet mondani mások felett. A Blog ennek az ellentétje! Célunk, hogy bárki, politikai nézeteitől, vallási hovatartozásától, és minden mástól függetlenül elmondhassa a véleményét a világ dolgairól. A platformot és havi 245 ezer egyedi látogatót mi biztosítjuk, az írást pedig Önök! A blog tervezésénél nagyon fontos volt számomra, hogy a lehető legegyszerűbb legyen a regisztráció és a bejegyzés írásának folyamata. Szerencsére ez így is lett, az olvasók percek alatt tudnak regisztrálni: • Látogasson el a blog.ujszo.com-ra • Kattintson a Regisztrációra, majd írja be a használni kívánt e-mail címét • A jelszó megadása után máris a Blog “belsejében” találja magát. Töltsön fel egy profilképet és mutatkozzon be, hogy az olvasók megismerhessék • Az Új bejegyzés írása gombra kattintva máris feltöltheti az írását! Szerkesztőségünk már nagyon várja az írásokat, a legjobbakat pedig viszontláthatják majd a nyomtatott Új Szóban is! Írjuk együtt az Új Szót! Macsicza Márk az ujszo.com vezetője