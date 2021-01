Zuzana Kronerová: „Örülök, hogy kimásztam belőle”

A bársonyos forradalmat követően politikusként tevékenykedő, 75 éves Milan Kňažko szeptember végén a közösségi oldalán számolt be arról, hogy vírusfertőzést kapott. Röviddel utána pedig már azt tudatta, hogy súlyosbodott az állapota, kórházba kellett vinni. A betegség tüneteivel küszködve arra igyekezett figyelmeztetni mindenkit, hogy ne becsüljék le a helyzetet, s részletesen leírta a betegség lefolyását. „Felszökött a lázam, köhögtem, alig kaptam levegőt, szörnyen fájt a tüdőm. A feleségem mentőt hívott. Tüdőgyulladással tizenegy napig küzdöttem, amikor a lázam végre csökkent, hazaengedtek. Sokszor volt influenzám, de ezt a betegséget nem kívánom senkinek. Még azoknak sem, akik azt terjesztik, hogy nem komoly betegségről van szó, csak felfújták.” Egy hónapra rá a kitűnő színésznő, a 68 éves Zuzana Kronerová mondta el, hogy ő is hasonló cipőben járt, mint kollégája, de sokáig sikerült eltitkolnia. „Örülök, hogy kimásztam belőle” – vallotta be október vége felé, s ami a részleteket illeti, annyit árult el, hogy bár megúszta a kórházat, bizony a betegség őt is ágyhoz kötötte.

A 61 éves Maroš Kramárnál enyhébb lefolyású volt a betegség. „Tíz napig ki sem mozdultam otthonról, közben feküdtem, amikor lázam volt, de különösebb fájdalmaim nem voltak. Túl vagyok rajta, s az orvosok azt mondták, hogy három hónapig ellenálló leszek a fertőzéssel szemben.” A legismertebb páros, a műsorvezető Adela Vinczeová (40) és Viktor Vincze (29) is otthon vészelte át a fertőzést. Előbb Adela kapta el, s nem is lepődött meg, mert környezetében akkor már többekről, így Dano Danglról, akivel együtt vezet műsort, és jó barátjáról, Matej Sajfa Cifráról is kiderült, hogy covidos. Nem hisztizett, jól viselte. Azt nyilatkozta, hogy szerencséje volt. Sokkal súlyosabb tünetekkel kellett megharcolnia férjének, az egyik kereskedelmi tévé híradósának, Viktornak. Neki nagyon magasra szökött a láza, s ezt napokig nem tudták leverni. Paradoxon, hogy Adela apja, az író Jozef Banáš még akkor is kételkedett a járványban és cinikusan nyilatkozott róla, amikor a lánya és veje megbetegedett. Végül ő is megbetegedett. Sőt, nála jóval komolyabb és kellemetlenebb volt a betegség, kórházban kellett kezelni.

A színészek között volt halálos áldozata is a vírusnak. A 66 éves Štefan Kožka december 14-én rajkai házában hunyt el, s a médiát bejárta a halála előtti megható videofelvétele, amelyen szenvedéséről beszélt. Bár az egyik népszerű tévésorozat állatorvosa nem érezte jól magát, szinte az utolsó napig forgatott, pár nappal előtte még benn járt a színházban, ahol a Jánošík című musicalt próbálták, s nem tudni, hol kapta el a vírust. Szívbetegként és a kora miatt a veszélyeztetettek közé tartozott.

(urbán)