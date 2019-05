Tíz csavar a törött karban

Kettétört a hódeszka, vagy valami egészen más történt?



A karom tört el több helyen. Tíz fémcsavar van benne. Álltam a deszkán, és hátulról elgázoltak.



Ilyen egy klasszikus síbaleset is.



Pontosan. Egy csúszós pályán könnyen eleshet az ember.



Még akkor is, ha rendszeresen látogatja.



Én is régóta űzöm ezt a sportot. A Tátrába is sok éve járok már. Télen a snowboardozás a legkedvesebb időtöltésem. Fentről jött, aki elcsapott, nem kis sebességgel. Én előre néztem, tehát nem láttam őt, ő meg nem került ki. Nem száguldoztam, nem csibészkedtem, nem figuráztam. Jött és elsodort. Nem én voltam vagány, ő volt figyelmetlen. Biztos vagyok benne, hogy nem szándékosan tette, csak éppen felelőtlen volt az illető.



Megállt legalább, és felsegítette?



Eszébe sem jutott. Sietett.

Biztos vagyok benne, hogy nem szándékosan tette, csak éppen felelőtlen volt az illető.

Cserbenhagyásos gázolás?



Nevezhetjük annak is. Ma már én is így gondolom. Mivel a pálya alsó harmadában hajtott belém, láttam őt, bár vissza sem nézett. Valahogy lekínlódtam magam a pályáról, mint egy autóbaleset után, ripityára tört karral, és hívták a mentőt. Borzasztó volt.



Érezte rögtön, az ütközés pillanatában, hogy recseg-ropog a karcsontja?



Sokkoló volt az érzés, ahogy belém szállt. Felkészületlenül vagy inkább váratlanul ért az egész. Óriási fájdalmat éreztem. Az éles deszka el is vágta a karomat. Ömlött belőle a vér. Kórházba vittek, valahogy elláttak, Budapesten pedig megműtöttek.



Földrajzilag hol történt a baj?



Jasnán, a Chopok lejtőjén, Liptószentmiklós közelében. Nagyon szeretem azt a helyet, sokat járok oda. Jövőre biztosan visszamegyek. Ki kell majd törölnöm az agyamból a rossz emléket. Ha ledob a ló, azonnal vissza kell rá ülni. Törött karral még nem mehettem vissza.



Érte már hasonló baleset?



Ilyen komoly még soha. Kisebbnagyobb ficam, rándulások, igen, de törés nem. Ha a te hibádból történik a baj, az más. Nem voltál ott agyilag. Azt sokkal könnyebben dolgozod fel. De ha teljesen ártatlan vagy a dologban, az jobban fáj, tovább nyugtalanít. Próbálom túltenni magam rajta. Nyüzsgős vagyok, türelmetlen, siettetem a gyógyulást. Ha vagánykodik az ember, s közben megsérül a térde, akkor csak magát hibáztathatja. De így! Ha elütnek, elsodornak, százszor is újragondolod az egészet.



Tíz csavar nem kevés.



Beraktak egy kis lemezt is. Reménykedem, hogy teljesen rendbe jön a karom. Majdnem fél év lesz a rehabilitáció, ezt már közölték velem. Szerencsére nem lesz maradandó nyoma a sérülésnek. Kellemetlen ez nekem, de túl kell tenni magamat rajta. Bizonyos dolgok most kiesnek az életemből, ezzel nem is foglalkozhatok. Majd pótolni fogok mindent, amit lehet.



Érez valamiféle haragot az „ismeretlen tettes” iránt?



Igyekszem nem gondolni rá. A Tátrára sem haragszom, mert imádom! Nyáron rendszeresen járok oda túrázni. Sokáig olyan unalmas, nyugdíjas programnak gondoltam a túrázást. Egyáltalán nem az. Fizikailag próbára tesz, lelkileg feltölt. Nagyon jól érzem magam a szlovákiai hegyekben. Szeretem az ottani tájat, a hegyeket, az erdőket és a menedékházakat. Tavasztól őszig ez a legkedvesebb időtöltés számomra. Amint meggyógyul a karom, pakolok és indulok.

A szerző a Vasárnap munkatársa