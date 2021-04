Sztárok életmódja: Baleset az önkéntes karanténban

Ha ez sem lenne elég, nagy dózisban szedi a C- és D-vitamint, és regisztrálta magát oltásra is. Az óvatosság ellenére mégis utolérte a baj: szerencsére nem kapott fertőzést, hanem baleset érte otthon. Január végén próbára indult, amikor egy rossz mozdulatot tett, és eltörte a bordáját. Első nap jól viselte, de éjszaka fájdalomra ébredt, s amikor köhögött vagy az orrát fújta, a fájdalom felerősödött.



A Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész sokat tesz az egészségéért, s eléggé fél a koronavírustól. Úgy gondolja, hogy a korára és arra való tekintettel, hogy erős dohányos – naponta két doboz cigarettát szív el, a legveszélyeztetettebbek közé tartozik. Ha elkapná a vírust, nem lenne sok esélye. Sőt, abban is kételkedik, hogy túlélné. 2006-ban ugyanis tuberkulózisban szenvedett. Amikor kiderült, mi a baja, teljesen összeomlott. Az orvos azt mondta neki, hogy 10 nap múlva egészséges lesz, ehelyett több mint 50 napig volt kórházban. Tíz évvel később két infarktuson esett át, s hogy az egészségét óvja, a Nemzeti Színházból is távozni kényszerült. Az egyik magyar lapnak akkor elárulta, hogy az orvosi kezelések mellett egy látót is felkeresett, hogy egészségét megőrizze. „Négy gyerekem és négy unokám van. Fiatal a feleségem, miatta is vigyáznom kell magamra. A haláltól nem félek, a betegségtől és a kiszolgáltatottságtól viszont igen. Hogy másnak kelljen gondoskodnia rólam, hogy annak éljen egy másik ember, hogy engem ellásson? Szó sem lehet róla! Lenne erőm hozzá, volt a családban jó pár öngyilkos, úgyhogy vannak ötleteim, hogyan mehet el könnyen az ember” – mondta több mint négy esztendeje.

A március végén 72. évét betöltő művész, aki olyan sztároknak kölcsönözte a hangját, mint Robert De Niro vagy Jack Nicholson, ezzel arra utalt, hogy a nagymamája és az édesanyja is ezt az utat választotta. A nagymama gyógyszerrel vetett véget az életének, s tizenhárom éves volt, amikor 38 éves korában a vonat alá ugrott súlyos skizofrén édesanyja, édesapja pedig a tragédia hatására elkezdett inni.

(urbán)