Szereted a banánt? Ha ezekben a betegségekben szenvedsz, jobb, ha nem fogyasztja!

A banán rengeteg C-, B6-, A-, E- és K-vitamint tartalmaz, ezenkívül fontos kalcium-, foszfor-, magnézium-, kálium- és nátriumforrás. Egy közepes banánban 27 gramm szénhidrátot van, így gyors energiaforrásnak is tekinthető.

Számos betegségre, például vérszegénységre, menstruációs fájdalmakra, valamint a rossz koleszterinszint csökkentésére érdemes fogyasztani. Szakértők állítása szerint csökkentheti a vérnyomást, javítja mind a keringési, mind az emésztőrendszer működését. Kálium- és rosttartalmának köszönhetően megelőzi a székrekedést és a hasmenést. Adhatunk banánt zabpehelyhez, turmixokhoz vagy akár palacsintához.

Banán vacsorára?

A banán kiváló választás vacsorára. Ha lefekvés előtt egy-két órával elfogyasztod, az pozitív hatással lehet az alvás minőségére. E trópusi gyümölcs dúskál triptofán, amely egy olyan aminosav, ami elősegíti a szervezet napi ritmusáért, többek között a pihentető alvásért felelős hormon, a melatonin termelődését.

A banánt azonban nem ajánlott este enni a cukorbetegeknek, és akkor sem, ha köhögünk vagy megfáztunk, mivel fokozza a huruttermelést, ami súlyosbíthatja a köhögési rohamokat.

A zöld banán szilárdabb és határozottan kevésbé édes. Alacsonyabb a glikémiás indexe, így jobb választás azoknak, akik cukorbetegségben vagy inzulinrezisztenciában, illetve irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvednek. Több vitamin és mikrotápanyag is van bennük, és a rezisztens keményítőnek köszönhetően gyorsabban eltelítenek.

A sárga, érett banánok TNF (tumor nekrózis faktor) nevű anyagot választanak ki, amely felveheti a harcot a rosszindulatú sejtekkel. Ezenkívül határozottan jobb hatással vannak az immunrendszerre.

Télen jobb, ha nem esszük

Télen jobb, ha nem eszünk túl gyakran banánt, mert káliumot tartalmaz, ami részt vesz a szervezet hőszabályozásában. Ha túl sok van belőle, fokozódik az izzadás, ami viszont a szervezet lehűléséhez vezethet, melynek következtében fogékonyabbak leszünk a fertőzésekre. A magas káliumszint a vesebetegségek kialakulásához szintúgy hozzájárulhat. Télen a banánt olyan ételekhez, mint például zabpehelyhez vagy palacsintához érdemes adni, és fahéjjal, gyömbérrel, illetve mézzel ajánlott kombinálni.

Mikor nem szabad banánt fogyasztani?

A banán káliumot tartalmaz, egy olyan ásványi anyagot, amelyből a vesebetegségben szenvedőknek vagy túl kevés, vagy túl sok van a szervezetükben, ezért számukra a korlátozott fogyasztás ajánlott.

Az érett banánt cukorbetegek sem ehetik, mivel magasabb a természetes cukortartalma, ami azonnal megemelheti a vércukorszintet. Célszerű az adagokat szabályozni, és a szénhidrátban gazdag ételeket egészséges fehérjékkel és keményítőt nem tartalmazó zöldségekkel kombinálni.

Az érett banán oligofruktánt tartalmaz, amely egy olyan típusú szénhidrát, amit az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedők nem minden esetben tolerálnak. Az oligofruktánokra érzékeny embereknek az érett banán fogyasztását mindenképpen korlátozniuk kell.

A banán káliumtartalma miatt kölcsönhatásba léphet egyes gyógyszerekkel. Elsősorban ACE-gátlókról van szó, melyek a vérnyomás csökkentésére szolgálnak, egyúttal növelhetik a vér káliumszintjét, ami pedig szívritmuszavarokhoz vagy erős szívdobogáshoz vezethet.

A banán tirozint tartalmaz, amely a szervezetben tiraminná alakul át – egy olyan aminosavvá, amely negatív kölcsönhatásba léphet a MAO-gátlókkal, amelyeket általában a depresszió kezelésére írnak fel. Egyes embereknél a tiramin migrént válthat ki.

A latexallergiás embereknél a banán, az avokádó, a kivi és a gesztenye esetében is nagy az allergiás reakció kockázata, mivel ezek az élelmiszerek ugyanazt a fehérjét tartalmazzák, amely a latexben is megtalálható, ami akár anafilaxiás sokkot is kiválthat az arra hajlamos embereknél.

(pluska)