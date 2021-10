Próbára teszi immunrendszerünket az ősz

Nem az idei ősz lesz az első, amit a koronavírusjárvány befolyásol. A SARSCoV2 vírus deltavariánsa sokkal gyorsabban terjed, mint tavaly az eredeti. Tünetei is kissé eltérnek tőle, inkább az influenzához, a náthához vagy az allergiához hasonlítanak. Ezért olyan fontos, hogy jobban odafigyeljünk immunrendszerünk erősítésére.

Fej- és torokfájás, hőemelkedés, orrfolyás, néhány esetben a hasmenés jellemzi, kevésbé a légszomj, a köhögés, az ízérzékelés a szaglás elveszítése nem gyakori. Bár első tünete a nátha, ne higgyük, hogy a delta-variáns csak banális betegséget okoz. Az eddigi tapasztalatok szerint nagy az esélye annak, hogy a fertőzöttek kórházi kezelésre szorulnak. Bár a leginkább a fiatalok és a gyerekek fertőződnek meg, legveszélyeztetettebbek az idősek és a krónikus betegek. Az influenza rendszerint hirtelen jelentkezik, 40 fokos lázzal, izom- és ízületi fájdalommal, levertséggel. Fokozatosan száraz, ingerlő köhögés társul hozzá. Amikor enyhülnek a tünetek, két hétig gyenge, fáradt a beteg. A szokásos megfázás lassan, fokozatosan alakul ki, 38 C-fok alatti lázzal. Az ízületek ritkán fájnak.



Tüneti kezelés



A heveny légzőszervi betegséget leggyakrabban a rinovírus, adenovírus, az RSV (Respiratory syncytial virus) vírus és a Mycoplasma pneumoniae baktérium okozza. Valamennyi a légzőszerveken át jut a szervezetbe. A felső légutak vírusos fertőzéséhez bakteriális fertőzés is társulhat, s orrüreg-, fül- és alsó légúti gyulladás ki is kialakulhat belőle. A vírus okozta betegség kezelésének lényege a tünetek enyhítése. Leggyakrabban orrcseppeket, köhögéscsillapítókat, esetleg lázcsillapítót szed a beteg. Fontos, hogy elegendő folyadékot igyon. A szokásos megfázás tünetei rendszerint 2-5 napon belül elmúlnak. Ha baktérium okozta a fertőzést, az orvos antibiotikumot ír fel.



Hogy nagyobb legyen az ellenálló képesség • ne dohányozzon • a külső hőmérsékletnek megfelelően öltözzön fel • rendszeresen szellőztesse a lakást • mindennap egyen gyümölcsöt és zöldséget, főleg olyat, ami sok C-vitamint tartalmaz • aludjon eleget • naponta 30 percet tornázzon vagy sétáljon • igyon vizet, cukormenetes teát és italt (nedvesíti a nyálkahártyát) • rendszeresen mosson kezet • eddze magát

A zuhanyozás két szabálya



Az ellenálló képesség erősítésének ideális eszköze az edzés. Javítja a szervezet vérellátását, és megszabadítja a stressztől. Erősíteni többféleképpen lehet, nem csak zuhanyozással. Ha sok időt töltünk a friss levegőn, ha fűtetlen szobában alszunk, ezzel megtanítjuk a szervezetet arra, hogy alkalmazkodjon az alacsonyabb hőmérséklethez és hogy ellenállóbb legyen a hideggel szemben.

Zuhanyozáskor két szabályt tartsunk be. Az első a fokozatosság: a zuhanyozást kezdje meleg vízzel, folytassa langyossal és fejezze be hideg vízzel. Zuhanyozás közben fontos, hogy mozogjon, lépegessen. A másik szabály a rendszeresség. Ha nem is mindig kellemes, az edzést egyszer se hagyja ki. Megéri fegyelmezettnek lenni.

A szájmaszk viselése mellett rendkívül fontos a kéz tisztán tartása. Hazaérkezés után első útja a mosdóba vezessen. Ha nincs víz és szappan, mindig legyen magánál alkoholtartalmú fertőtlenítő gél, ezzel tisztítsa a kezét.

A gyerekeket is szüntelenül figyelmeztessük a kézmosásra. Ősszel a gyermekközösségekben a fertőző légúti betegségek fokozott veszélye fenyeget. A gyerekeknek tudniuk kell, hogy nem elég meleg vízzel leöblíteni a kezet, szappant is kell használni: hazaérkezés után, étkezés előtt és után, WC-használat, köhögés és tüsszentés után.



Az egészséges táplálkozás most különösen fontos



Az ellenálló képességet nagymértékben erősíti az egészséges táplálkozás. Influenzajárvány idején ügyeljünk arra, hogy elegendő a Cés

D-vitamint, ásványi anyagot és nyomelemet fogyasszunk. Ne hiányozzon étlapunkról az alma, a savanyú káposzta, a citrusfélék, a torma, a fokhagyma, a paprika, a citrom, a banán, a limett, a narancs, a para dió, a kesu, a rukkola, a csicseriborsó, a tökmag, a pulyka- és baromfihús. Ne feledkezzünk meg az influenza, a pneumokokkusz és természetesen a Covid-19 elleni oltásról. Az influenza és a Covid-19 elleni oltást az egészségbiztosítók minden ügyfélnek megfizetik.