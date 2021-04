Poszt-Covid szindróma: Mik a tünetei, és mi a teendő?

Ön is átesett a Covid-19-fertőzésen? Mégis úgy érzi, mintha egészsége nem lenne a régi? Esetleg negatív már a tesztje, de a szagokat, ízeket mégsem érzi, vagy komolyabb panaszai is vannak? Mit tehet azért, hogy visszanyerje az erejét, és milyen panaszok esetén kell ismét orvoshoz fordulnia?

Ön is átesett a Covid-19-fertőzésen? Mégis úgy érzi, mintha egészsége nem lenne a régi? Esetleg negatív már a tesztje, de a szagokat, ízeket mégsem érzi, vagy komolyabb panaszai is vannak? Mit tehet azért, hogy visszanyerje az erejét, és milyen panaszok esetén kell ismét orvoshoz fordulnia?

A Covid-19 betegségen átesett személyek nagy része tünetmentes, vagy csak enyhe tüneteik vannak, legtöbben nem kerülnek kórházba. Kisebb arányban, de mégis jelentős számban vannak azok, akik tartós egészségkárosodást szenvednek, ez főként légzőszervi károsodást jelent, de egyéb tünetek, panaszok is fennmaradhatnak. A gyógyult, kórházból kikerült és otthoni körülmények között lábadozó betegek száma eléri a több tízezer főt, akiknek már nincs akut tünetük és nem fertőzőek, tehát nem vírushordozók. A Covid-19-fertőzés után jelentkező összetett tünetegyüttes, vagyis a poszt-Covid szindróma alatt összefoglalóan a tünetek kezdete utáni négy héten túl elhúzódó, késői maradványtüneteket, károsodásokat nevezzük. Ha ön átesett a fertőzésen, de még mindig légszomjat, erős fáradékonyságot, heves szívdobogást, alvászavart, szédülékenységet, tartósan nem múló ízlés- és szaglászavart vagy -vesztést tapasztal, feltehetően poszt-Covid szindrómában szenved. Erre hajlamosíthat súlyosabb lefolyású betegség, illetve meglévő társbetegség is, mint például krónikus szív- és érrendszeri vagy légúti betegségek, anyagcserebetegségek, amelyek mindmind a Covid-19 kockázati tényezői között is szerepelnek.

Szédüléses panaszok esetén és ha gondolkodását lassabbnak, tompábbnak érzi, kúraszerűen szedett B1-, B6-, B12-vitaminokat tartalmazó komplex készítmény lehet segítségére. Ezek a vitaminok javasoltak szaglás- és ízvesztés, nem múló ízlelés- és szaglászavar esetén is. Próbálkozhat úgynevezett szaglásés íztréninggel is. Ennek során naponta háromszor háromféle, az ön által ismert jellegzetes íz kóstolása és illat szagolgatása javasolt, ötnaponta ismételve. Narancs fogyasztása, fahéjas ételek fogyasztása (például fahéjas fánk, fahéjas palacsinta, esetleg kávé fahéjjal) szintén elősegítheti a regenerációt. A poszt-Covid szindróma tünetei közül tüdőérintettségre utal a nehézlégzés, a mellkasi fájdalom és a köhögés. Ezek hátterében a tartós gyulladás okozta tüdőszöveti és kis légúti károsodások állnak, melyet a mellkasi és légzőizmok átmeneti vagy maradandó gyengesége is kísérhet. Ha ön ezeket észleli magán, jelezze háziorvosának, aki poszt-Covid ellátóhelyre irányíthatja szükség szerint, vagy esetleg közvetlenül tüdőgyógyászati szakorvosi ellátásra utalhatja, ahol a megfelelő protokollok alapján kaphat komplex kezelést. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a szív- és érrendszeri alapbetegségben szenvedő pácienseknél (például krónikus szívelégtelenség) gyakoribbak a Covid-19 okozta szív- és érrendszeri szövődmények is, mint például szívritmuszavar, vagy akár szívinfarktus is bekövetkezhet. A szív- és érrendszeri alapbetegséggel rendelkező fertőzöttek halálozása jelentősen magasabb. Ezért ha ön átesett a Covid-19-en, akár tünetszegényen is, és esetleg kardiológiai alapbetegsége is van, emellett mellkasi fájdalmat, szabálytalan szívverést tapasztal, haladéktalanul jelezze kezelőorvosának. Ezek szintén olyan panaszok, melyek orvosi kezelést igényelnek.

Kevesen tudják, hogy a tüdőn és a szíven kívül a Covid-19 betegség a központi és a környéki idegrendszert is megtámadhatja. Súlyos esetben azonnali orvosi kezelést igénylő sztrók vagy szintén kezelést szükségessé tevő polineuropátia is kialakulhat.

A Covid-19 fertőzés a mentális egészségre is hatással van. A mentális problémák gyakorisága kifejezetten megnőtt, szorongás, depresszió, alvászavar és úgynevezett brain fog, vagyis lomha, tompa, nehézkes gondolkozás (úgynevezett „ködös agy”) jelentkezhet. Ezek mindegyike jelentős életminőségromláshoz vezethet. Brain fog esetén B-vitamin-komplex vagy ginkgo biloba alkalmazása lehet hatásos. Enyhébb alvászavar esetén önmagában alkalmazva a vény nélkül kapható melatonint a kutatások 70%-ban találták hatékonynak. Azonban ha ön három hónapon túl jelentkező fáradékonyságot, alvászavart, ingerlékenységet, megváltozott viselkedést, esetleg érzékcsalódásokat tapasztal saját magán vagy Covid-19-en átesett szerettén, amelyhez alacsony stressztűrőképesség

társul, pszichiáter, pszichoterapeuta segítségére lehet szükség a kezeléshez, csakúgy, mint ha nem múló szorongást, traumatikus élménybetöréseket, depres?sziót tapasztal.

(webbeteg)