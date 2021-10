Orvos válaszol az Új Szó Stúdióban - Ami a beszélgetésből kimaradt

Naponta 19-20 darab gyógyszert szedek. A fele szívgyógyszer, a másik fele magas vérnyomás elleni gyógyszer. Ischémiás szívbetegségem, magas vérnyomásom, pitvarfibrillációm, ideg- és izomsorvadásom, prosztatabántalmaim, strúmám, gyomoridegességem van, s ráadásul étvágytalan vagyok. Amikor áprilisban kórházban voltam, azt mondták, le kell csökkenteni a gyógyszerek számát. Aztán amikor kijöttem, az egyik orvos megemelte még 3-mal. Mi erről a véleménye? Normális ez? Beoltathatom magam ennyi gyógyszer szedése mellett?



A koronavírus elleni védőoltást minden bizonnyal megkaphatja számos betegsége és ezek gyógyszeres kezelése mellett is. A mellékhatások vagy egyéb komplikációk kockázata önnél nem magasabb, mint az egészséges páciensek esetében. A 19-20 darab gyógyszer túl soknak mondható. Ilyen mennyiségű gyógyszeradag mellett már szinte biztos, hogy egyes gyógyszerek kölcsönhatásba lépnek egymással, negatívan hatva a páciensre. Polimorbid (több betegségben szenvedő) betegek esetében az is gyakori, hogy egyes gyógyszerek mellékhatását más szakorvos újabb gyógyszerek felírásával igyekszik gyógyítani. Azt ajánlom, hogy jó belgyógyásszal vagy kardiológussal, esetleg farmakológus szakemberrel konzultálja meg a problémáját és a gyógyszerek adagolását. Ideális esetben 5, de legfeljebb 10-féle gyógyszer szedhető. Fontos, hogy amikor szakorvoshoz megy, mindig vigye magával a szedett gyógyszerek listáját, hogy az orvos lássa, mit szed, és ehhez tudja igazítani a kezelést.



Magas a húgysavszintem, s az orvos gyógyszert írt fel. Meddig kell szednem? Remélem, nem életem végéig.



A túl magas húgysavszint számos problémát okozhat (köszvény, fájdalmak,veseelégtelenség, vesekő stb.). Érdemes végiggondolni, mitől is alakulhatott ki ez az állapot. Genetika, túlsúly, cukorbetegség, veseelégtelenség, pajzsmirigyproblémák? Esetleg túl sok alkoholt fogyasztunk vagy étrendünkben túl sok a fehérje (hús, proteinkészítmény, hal)? Étrendünkön, életmódunkon tudunk javítani, s így előfordulhat, hogy az enyhén emelkedett húgysav visszatér a normális állapotba. Ám ha fokozottan magas a vér húgysavszintje, a gyógyszeres kezelés elkerülhetetlen és hosszú távú.



Mostanában sokat beszélnek arról, hogy milyen fontos a D-vitamin a vírusos fertőzés megelőzésében, csak nem tudom, hogy mennyi az ajánlott napi mennyiség?



A D-vitamin pótlása ősztől (november) tavaszig (március) ajánlott. Táplálkozás útján, tápanyagokkal is tudunk némi D3-vitamint fogyasztani, de a mennyiség nem elég szervezetünk D-vitaminszintjének biztosításához. Felnőttek esetében naponta 1500–2000 nemzetközi egység (IU) ajánlott, kisgyermekeknek 400–800 IU, a tizenéveseknek 1000 egység az ajánlott napi mennyiség.



Azt mondta az orvosom, hogy nagyon gyenge a szívem. Több gyógyszert is szedek rá. Azt hallottam, hogy a koenzim-Q10 is jót tenne, de valahogy félek tőle, mert nem az orvos mondta, hanem olvastam valamelyik lapban. Mit tanácsol?



A szervezetben természetes módon megtalálható koenzim-Q10 mennyiségének csökkenése ronthatja a szív és vérkeringés működését. A koenzim-Q10 antioxidáns lassíthatja az érelmeszesedés folyamatát. Az egészséges életmód (rendszeres, legalább mérsékelt mozgás, megfelelő étrend, folyadékbevitel) és a szívproblémák gyógyszeres kezelése mellett a jó minőségű koenzim-Q10 tablettát csak ajánlani tudom. A megfelelő napi mennyiség 30 mg. A kúra 3 hónapig tartson, majd tartson hosszabb szünetet.

