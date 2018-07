Mit tehetünk szájszag ellen?

Meglepően sokan vannak, akik tartósan szájszaggal küzdenek. Ha ön is közéjük tartozik, és a rágógumi nem segít, próbálja ki az alábbi tippeket!

Ételmaradékok



Sokszor a rossz szájszag hátterében a hiányos szájápolás áll. A szájszagot a lebomló ételmaradékok és a baktériumok együttesen okozzák. Ezért van szükség fogmosásra, de ilyenkor a nyelvet is érdemes finoman átdörzsölni, hogy a baktériumoktól megszabaduljunk. A nyelv mikroszkóp alatt úgy néz ki, mint egy rongyos szőnyeg. Apró szálak ezrei között bújnak meg az ételmaradékok és a baktériumok. Ezeket rendszeresen le kell takarítani fogkefével vagy egy kanál élével. A protéziseket és fogszabályzókat is alaposan meg kell tisztítani, mielőtt visszarakjuk a szánkba. A szájvíz jó ötlet, de csak átmenetileg.



Rágózzon!



A nyál a leghatékonyabb fegyver a rossz szájszag ellen. Ezért is van, hogy a bizonyos gyógyszerek miatti szájszárazság rossz szájszaghoz is vezet. A cukormentes rágógumik serkentik a nyálelválasztást, szemben a cukorkákkal, amelyek általában csak átmenetileg fedik el a rossz szájszagot.

A nyál nem csak mechanikailag mossa ki a baktériumokat a szájból, antiszeptikus és lebontó hatással is bír. Bármi kellemesebbé teszi a leheletet, ami serkenti a nyálelválasztást, de a xylitollal édesített rágógumi a legjobb vá10lasztás: ez az édesítőszer a baktériumok szaporodását is gátolja. Egy vizsgálat szerint a fahéj csökkenti a szájszagot. Más ízekkel ellentétben nemcsak elfedi a szagot, hanem elpusztítja a szájban lévő baktériumok egy részét is. A cukros rágók rontják a fogat, így a cukormentes fahéjas rágógumi a legjobb választás.

Igyon vizet!



Ahogy öregszünk, egyre nagyobb a kockázata a kiszáradásnak. Nem vesszük észre, hogy szomjasak vagyunk, ezért szerencsés, ha a vízivás szokássá válik. A víz minimálisra csökkenti a szájban a baktériumok számát, és emellett sok más előnye is van.



Zárja ki a ritka okokat!



Vannak helyzetek, amikor fogászati vagy belgyógyászati ok húzódik a szájszag hátterében. Keresse fel fogorvosát, ha a kellemetlen lehelet minden erőfeszítése ellenére megmarad. A fogszuvasodás és a fogínybetegségek is vezethetnek szájszaghoz, és néha fertőzés vagy májbetegség is kiderülhet.



Egyen egy szelet kenyeret!



Diéta esetén a rossz lehelet „acetonos”, ez annak a tünete, hogy kevés szénhidrátot fogyaszt. El lehet nyomni ezt a szájszagot, de kevés szénhidráttal is kivédhető a rossz szag.



Használjon szájzuhanyt!



A szájzuhany a fogíny alatt és a fogak között is tisztaságot teremt. Ami a szájban marad, az erjedni kezd. Egyszer szagolja meg használt fogselymét, és rögtön megérti, miről van szó!

Ha úgy gondolja, hogy rossz a lehelete, kérdezzen meg erről mást is! Sokan vannak, akiknek kényszerképzete a kellemetlen szájszag, pedig valójában nincs is ilyen problémájuk. (WebMD)