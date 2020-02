Miért alakul ki a májfolt?

Minden bizonnyal a bőr legelterjedtebb rendellenessége. Betegségnek talán nem helyes nevezni, hiszen az elváltozás ártalmatlan, csupán a felszaporodó, elsősorban barna, esetenként sárgásbarna vagy kékesszürke pigmentek válnak láthatóvá az érintett bőrterületeken. A 20 és 50 év közötti nők 90 százalékának van májfolt a bőrén. Nincs végleges gyógymód rá, de jól kezelhető. Ugyan a hormonális változások és a napfény a két legerősebb kiváltó tényező, de a genetikai hajlam és a sötétebb bőr is közrejátszhat a pigmentfoltok kialakulásában. Az orvosok szerint a melazma nem veszélyes, de nyilvánvalóan rontja az életminőséget.

Magától is elhalványul, ha megszűnik a kiváltó ok, például ha a terhesség vagy a szájon át szedhető fogamzásgátlók miatt megváltozott hormonháztartás visszaáll a rendes állapotába. De azok, akik nem csak reménykedni akarnak, különféle kezeléseket is igénybe vehetnek. Krémek, lemosók, gélek állnak rendelkezésre, amelyek serkentik a bőr működését. Vannak eljárások, amelyek a bőr felső rétegét lehámlasztják. Ez a módszer sok embernél hatásos, míg másoknál a beavatkozás irritáló hatására még több pigment termelődhet. A bőrgyógyászati kezelések általában eredményesek, de van, amikor hónapokig is eltarthat a kúra, mire a kívánt eredmény bekövetkezik. Mint annyi más rendellenesség vagy betegség esetében, a májfoltoknál is a legjobb módszer a megelőzés. Aki már átesett egy hosszadalmas kezelésen, tudni fogja, hogy jobb olyan szabályok szerint élni, amelyek nem teszik lehetővé, hogy a foltok visszatérjenek.

Először is naponta kell használni fényvédő krémet, tejet. Hasznos a széles karimájú kalap viselése, amely árnyékban tartja az arcnak a napsugarak által leginkább veszélyeztetett részeit. Egyes kozmetikumok irritálhatják a bőrt, ezért olyan készítményeket kell használni, amelyek nem csípik vagy égetik a bőrt.

(hazipatika)