A sarki fényt fotózta, de kamerája a Space X rakétájának fényét is lencsevégre kapta

Az internetes felületeken tegnap este számos közösségi csoportban egy olyan, viszonylag gyorsan mozgó, erős fényt kibocsájtó objektumról számoltak be az emberek, mely csütörtök este, nem sokkal este tíz előtt bukkant fel az éjszakai égbolton. Voltak, akik a felvételeket különféle konspirációs elméletekkel illették, s persze olyanokból is bőven akadt, akik valami kézzel foghatóval próbálták megmagyarázni a történteket. A furcsa s igencsak ritka égi jelenséget a Kassához közeli Debrőd településről is jól lehetett látni, melyet Szemán Viktor évekkel ezelőtt elindított internetes kamerája is lencsevégre kapott. Míg a fiatalember épp odakint, fényképezőgépének objektívén keresztül pásztázta az északi égboltot a mi szegleteinkből is egyre gyakrabban látható sarki fény reményében, odabentről kamerájának az égbolton áthaladó fényes objektumot is sikerült rögzítenie.