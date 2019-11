Mi árt házi kedvenceinknek?

Egész életében kisebb-nagyobb állatokat gyógyított, jelenleg elsősorban lovakkal foglalkozik. Mi a tapasztalata: mostanság gyakrabban betegek, mint a múltban?



Igen. Olyan betegségek kínozzák őket, amelyekről a múltban nem is hallottunk: ismétlődő megfázás, daganatos betegségek, ízületi problémák, emésztési zavarok, allergia, például a szénára.



Mivel magyarázható, hogy már a háziállatokat sem kímélik a civilizációs betegségek?



Az állatok bizonyos mértékig alkalmazkodnak a környezethez, idomulnak hozzánk. Elviselik a stresszt, amit nemegyszer mi okozunk nekik a nem megfelelő körülményekkel, a kíméletlen bánásmóddal, esetleg a velük szemben támasztott nagy elvárásokkal. A stressz gyengíti az állat immunrendszerét, fogékonyabbá teszi a betegségekre. Hasonlóan mint az embernek, a háziállatoknak is, különösen a lovaknak meg kell birkózniuk az élelmiszerekben található vegyszerekkel, a szennyezett környezet okozta problémákkal. Ezért van az, hogy az elmúlt években olyan betegségekkel kerülnek hozzám, amelyek régen ritkának számítottak.



Manapság a háziállatok tovább élnek, mint régen, ami a jó gondozásnak és a minőségi egészségi ellátásnak köszönhető…



Így van. Valóban sokáig élnek azok a szerencsés állatok, amelyeket a gazdi megfelelő mértékben terhel, egészséges táplálékot ad nekik, megfelelő mozgást biztosít nekik, és szeretettel gondozza őket.



Ez azonban azzal a veszéllyel jár, hogy számos, az öregkorral, az elhasználódással járó egészségi probléma fejlődik ki...



Mostanában gyakran találkozom magas kort megélt, erejét vesztett állatokkal. Tudjuk, milyen nehéz megválni a szeretett állattól. A lovak esetében azt tapasztalom, hogy ahogy öregszenek, fokozatosan kihullanak a fogaik, fájnak az ízületeik, hajlamosak a gyulladásokra és a vírusos fertőzésekre. Ezek az állatok nagyobb gondoskodást igényelnek.



A vírusos fertőzésre, gyulladásra, megfázásra hajlamos embereknek az egészséges életmódon kívül bizonyíthatóan segít az ellenálló képesség céltudatos erősítése különféle készítményekkel. Ez az állatokra is vonatkozik?



Ha a ló nem természetes környezetben él, ahol olyan legelőt és gyógynövényt talál, ami megőrizné egészségét, céltudatosan erősítenünk kell immunrendszerét és vitalitását. Az állat egészségi problémáit valóban bizonyos mértékig enyhíteni tudja az erős immunrendszer. A négylábú páciensek gazdáit figyelmeztetem is erre. Többször kipróbáltam: az immunrendszer erősítésének köszönhetően – akár táplálékkiegészítővel is – jó kondícióba kerülhet az állat, képes magát megvédeni és legyőzni néhány betegséget. Ráadásul az ellenálló képesség erősítése enyhíti az esetleges betegség lefolyását, és meggyorsítja az állat felépülését. Azok, akik gondoskodnak az állat immunrendszerének erősítéséről, nemcsak munkát, hanem pénzt is megtakarítanak, mert nem kell olyan sokat fizetniük az állatorvosi kezelésért. Ha a már-már családtagnak számító háziállatnak jó az erőnléte, ez kihat az egész család hangulatára, működésére.

Anna Konečná