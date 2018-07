Már nem tabu az iskolások egészséges étkeztetése

Egy hasznos projekt második évfolyama fejeződött be nemrég, amely azért született meg, hogy emelkedjen az iskolai étkeztetés színvonala. Az elmúlt tanévben összesen 98 alapiskola 120 000 tanulója kapcsolódott be a Viem, čo zjem nevű projektbe, és rengeteg új és tanulságos ismeretet szereztek az egészséges táplálkozás szabályairól. A szervezők szerint sikeres volt a második évfolyam, a gyerekek lelkesen kapcsolódtak be az előadások végén kialakult vitába, és sok ötlet is elhangzott.

Sokszor leírtuk már, de nem elégszer, hogy az egészség alapja az észszerű és tápanyagok szempontjából kiegyensúlyozott táplálkozás. Rendkívül fontos, hogy már a gyerekek tudják: a rossz étkezési szokások gyakran vezetnek túlsúlyhoz vagy más civilizációs betegség kialakulásához. „Épp ebből a megfontolásból született meg a Viem, čo zjem projekt, amelynek fő célja az volt, hogy az alapiskolák 8–11 éves diákjait a kiegyensúlyozott, egészséges életmódra, a helyes étkezési szokásokra ösztönözze, és hogy felkeltse az érdeklődést a mozgás iránt” – mondta Róbert Kičina, a szervező Nestlé Slovensko menedzsere. Az első évfolyam mintájára a projektbe jelentkezett iskolákban előadások hangoztak el az egészséges táplálkozás elveiről. Az osztályok két versenyben is részt vehettek és pontokat gyűjthettek. Az egyik verseny témája a piknik volt. Az volt a feladat, hogy fényképekkel mutassák be, szerintük milyennek kell lennie a gyerekpikniknek, hogy az finom és egészséges legyen. A második évfolyamban a gyere­kek tényleges étkezési szokásaira összpontosult a figyelem. Reális kép rajzolódott ki arról, hogy a gyerekek rendszeresen étkeznek-e, mennyi gyümölcsöt, zöldséget és tejterméket, mennyi egészségtelen ételt és édesített italt fogyasztanak. A projekt felett a Közegészségügyi Hivatal vállalt szakmai védnökséget, s az oktatási, kutatási és sportminisz­térium ajánlásával valósult meg. Manapság lépten-nyomon az egészséges táplálkozás fontosságáról hallani. Vannak, akik a normál testsúly elérését célozzák az alapanyagok körültekintő meg­választásával, mások egészségük helyreállítását remélik az egészsé­ges ételektől. Rendkívül fontos, hogy a szülők már a kezdetektől odafigyeljenek gyermekeik étke­zési szokásaira, és jó példát mutatva tanítsák meg, milyen élel­miszerek szolgálják jó közérzetüket és erőnlétüket. Az oktatási tárca 200 000 euróval támogatta a tanulók egészségesebb étkezését A növekvő szervezet számára rendkívül fontos, hogy milyen minőségű és mennyiségű tápanyaghoz jut hozzá, ugyanis gyermekkorban intenzív a növekedés: a csontrendszer, az idegrendszer és az izomrendszer is nagy változáson megy keresztül. A teljes értékű étkezés és a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel nélkülözhetetlen. Ha szülőként az egészséges táplálkozás alapelveit betartva készítik elő az étkezést, és az uzsonnásdobozba is ennek megfelelően kerülnek a finomságok, úgy segíthetik a gyermek jó közérzetének és kon­centrálóképességének fenntartását a nap folyamán. A gyermekkorban választott ételek minősége egyfajta alapnak is tekinthető, hiszen a beépülő értékes tápanyagok a későbbi egészségi állapotra is pozitív hatással lehetnek. Ha nem jut hozzá a gyermek szervezete a szükséges ásványi anyagokhoz és vitaminokhoz, az nemcsak közérzetén, hanem a jövőben immunrendszere állapotán is megmutatkozhat. A felnőtt lakosság körében lassan már népbetegségnek számító el­hízás a gyermekek számára is komoly egészségi kockázatot jelent, ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy a túlsúlyos gyerme­kek nagy része felnőttként is súlyproblémákkal küzd. A cukorbetegség, valamint a szív- és érrendszeri panaszok mellett az általános teherbírás és egészségi állapot is kárát látja annak, ha nem figyelünk oda a bevitt alapanyagok minőségére és mennyiségére. Emellett arra is ajánlott fokozottan ügyelni, hogy mivel töltik a gyermekek szabadidejüket, érdemes minél aktívabb kikapcsoló­dási formákat választani számukra, hogy biztosítva legyen a napi mozgás is.

A családon belüli táplálkozási szokások egyértelműen befolyásolják a gyermekek ételekhez fűződő kapcsolatát. Fontos, hogy a sütés-főzés terén aktív részessé válhassanak a kicsik, így megismerhetik a felhasznált alapanyagokat, és pozitív irányba alakíthatóak szokásaik az egészséges ételekkel kapcsolatban. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szülői magatartás nagy je­lentőséggel bír azt illetően, hogyan viszonyul a gyermek az egyes alapanyagokhoz és ételek­hez. Rugalmasan kezelve, mégis a jó irányba terelgetve a gyermeket, beépíthetőek az egészséges táplálkozás alapelvei a mindennapjaiba, kialakulóban levő szokásai közé. Ebben nagy segítségükre volt a gyerekeknek a Viem, čo zjem projekt.