Kitől kér ezután tanácsot?

A népszerű színésznő, aki egész életében valóságos energiabomba volt, hosszú évek óta tüdőtágulásban szenved, ami az idült hörghurut mellett a másik gyakori krónikus légúti betegség.

Leginkább a dohányosokat, az ötvenöt év felettieket sújtja. Bár a férfiak vannak többségben, a nők aránya egyre emelkedik. A betegség alattomos, tipikusan a dohányosok megszokott köhögésével és egyre gyakoribb hörghuruttal kezdődik, majd ez az állapot állandósul. Ezt követi a zihálás, a nehézlégzés és a kimerültség, ami a normális napi tevékenységet is megnehezíti. Az egyébként ma is vitális színésznőről kitűnő orvos gondoskodik, akit közeli barátjának, Karel Gottnak a kezelőorvosa biztosított. A színésznő a nemrég elhunyt legendás énekest hívta mindig, ha valami baja volt, a Mestertől kért tanácsot, hogy kihez forduljon. Így volt ez akkor is, amikor légzési problémái jelentkeztek. A színésznő ugyanis erős dohányos volt, sokszor megpróbált leszokni róla, de sokáig nem sikerült. Hiába tudta, mi vár rá. Amíg saját magán meg nem tapasztalta, azt hitte, az orvosok túloznak, s nála nem lesz olyan súlyos a betegség. Aztán amikor egyre nehezebb volt a légzés, egyre fáradékonyabb lett, kezdte elhinni, hogy az orvosoknak igazuk volt. A meglévő diagnózishoz újabbak társultak. Néhány hete kórházba kellett szállítani gyomor- és bélinfluenzával. Infúziókat kapott. Gyakran mondogatta az orvosoknak, hogy a decemberi bemutatóra rendbe kell jönnie. Bár a művésznő mindig mozgékony volt, többször kínozták ízületi bántalmak, nyolc esztendeje pedig a térde mondta fel a szolgálatot, meg kellett műteni. Tavaly pedig kétszer is balesetet szenvedett: tavasszal Amerikából hazatérve elesett a lépcsőn, az év végén pedig elcsúszott a jégen, s megsérült a bokája. Sokáig rögzítőt viselt és kerekesszékkel közlekedett...