Jól járunk, ha diót és mogyorót eszünk

1. Segíthetnek fogyni: ezekben a rágcsálnivalókban sok zsír van, de a kifejezetten jó fajtából. Magas a fehérje- és a rosttartalmuk, ezért energiát adnak és telítenek. Persze túlzásba vinni nem kell. Napi egy marék elég!

2. Jó zsírokkal látnak el: a dióban levő zsírok többsége telítetlen, ami egészségi szempontból előnyös. Segíthet a vércukorszint és az inzulint szabályozó hormon stabilizálásában.

3. Tápanyagokkal vannak tele: nem csak a magas fehérje- és rosttartalom vagy az egészséges zsírok miatt érdemes dióféléket fogyasztani. Számos tápanyagot tartalmaznak, így E-vitamint, B6-vitamint, folsavat, niacint, magnéziumot, cinket, rezet és káliumot.

4. Antioxidáns-bombák: a diófélékben olyan antioxidánsokat találunk, mint a szelén, mangán, C-vitamin és E-vitamin, flavonoidok, fenolok, polifenolok és egyéb anyagok. Egy csapatként óvják a sejteket. Ha valaki rendszeresen fogyaszt diót vagy mogyorót, illetve a belőlük készült vajat, annak egészségesebb a szíve. Az antioxidánsok a vastagbélrák ellen is védenek.

5. Kordában tartják a koleszterinszintet: a sok koleszterin megvastagítja az artériákat, ez pedig agyi érkatasztrófához és szívbetegséghez vezet. A mandula, a dió és egyéb mogyorófélék csökkenthetik a magas koleszterinszintet. A szervezet termeli a koleszterin legnagyobb részét, ám az ételekből mi is pótoljuk azt.

6. A diófélék megelőzik és kontrollálják a 2-es típusú diabéteszt: ez részben annak köszönhető, hogy ellenőrzés alatt tartják a súlygyarapodást, de a magas vércukor (glükóz) és zsírok (lipidek) szintjét is, ami a diabéteszt kiválthatja. Az erek belsejének rugalmasságáról is gondoskodnak – egészségi előnyük így hát az is, hogy megelőzik a szívproblémákat, melyek a cukorbetegséghez kötődhetnek.

7. Segítenek megelőzni a szívbetegséget: a szív- és érrendszeri problémák akkor jelentkeznek, amikor az erek megvastagodnak. Ez a szívet meggyengíti és szívelégtelenséget válthat ki.

8. Magnéziummal látnak el: a magnézium mint ásványi anyag jót tesz az idegeknek, az izmoknak, a csontoknak, a vércukorszintnek, a vérnyomásnak, sőt a genetikai anyagnak vagy DNS-nek is.

(doktor)