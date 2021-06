Jobbkezes vagy balkezes? A szoptatás is befolyásolja

Azt, hogy melyik kezünk az ügyesebb, meghatározhatja a szoptatásunk időtartama is. A jobbkezesség vagy balkezesség tehát már csecsemőkorban eldőlhet – mutattak rá a kutatók.

Azt, hogy melyik kezünk az ügyesebb, meghatározhatja a szoptatásunk időtartama is. A jobbkezesség vagy balkezesség tehát már csecsemőkorban eldőlhet – mutattak rá a kutatók.

A jobb vagy a bal kezünket használjuk inkább? Úgy tűnik, a kérdés csecsemőkorunkban, a szoptatás alatt is eldőlhet. Egy új kutatás szerint az időtartam, ameddig egy gyermeket szoptat az édesanyja, meghatározhatja, melyik kéz lesz dominánsabb, azaz jobbkezesként vagy balkezesként él majd az illető. A Washingtoni Egyetem tanulmánya azt sugallja, hogy a balkezesség jelenléte alacsonyabb azon csecsemők körében, akiknél a szoptatás normálisnak tekinthető ideig tartott. Akiket 9 hónapnál tovább táplált így az édesanyjuk, azoknál a jobbkezesség jellemzőbb. Ezzel együtt a cumisüvegből etetett babáknál a balkezesség gyakoribb jelenlétét figyelték meg a kutatók. Ennek oka az lehet, hogy az agy azon régiója, amely jobbkezes vagy balkezes mivoltunkat kezeli, az agy egyik oldalára lokalizálódik. Lehetséges, hogy a szoptatás optimalizálja a folyamatot, amely a balkezesség vagy jobbkezesség kialakulásához vezet – vélekednek a szakemberek. „Úgy gondoljuk, a szoptatás optimalizáló hatással lehet a folyamatra, melyen az agy keresztülmegy, amikor megszilárdítja, jobb- vagy balkezes lesz-e egy ember” – mondta Philippe Hujoel professzor. – „A felfedezés igen fontos, mivel független bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a szoptatásnak valóban 6–9 hónapig kell tartania.” A tanulmányhoz a kutatók 62 129 anyát és csecsemőt figyeltek meg. A Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition szaklapban megjelentetett írás azt mutatja, hogy a szoptatás jelenléte egynél kevesebb, 1–6 hónapig, illetve több mint 6 hónapig, összehasonlítva azt a cumisüvegből etetéssel, összefüggésben áll a balkezesség 9 százalékos, 15 százalékos, illetve 22 százalékos valószínűségével.

„Ugyanakkor a tanulmány nem szögezi le, hogy a szoptatás jobbkezességhez vezet” – emelte ki Philippe Hujoel. „Az, hogy egy gyermek jobbkezes vagy balkezes lesz, a magzati élet korai szakaszában kialakul, s legalább részben a genetika határozza meg” – tette hozzá.

(napidoktor)