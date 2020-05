Jobb lesz az emésztése, ha...

Eldöntötte, hogy ezentúl másképpen fog étkezni? Nagyszerű! Az most nem lényeges, hogy az immunrendszerét szeretné erősíteni, vagy néhány kilót leadni.

Eldöntötte, hogy ezentúl másképpen fog étkezni? Nagyszerű! Az most nem lényeges, hogy az immunrendszerét szeretné erősíteni, vagy néhány kilót leadni.

Adunk néhány ötletet dr. Peter Minárik gasztroenterológus segítségével arra, mit kell tennünk, hogy nagyobb szenvedés nélkül sikerüljön a változás.

Naponta fél kiló

A felnőtt embernek körülbelül ennyi zöldséget és gyümölcsöt kellene naponta elfogyasztania, jó esetben 5 adagban. A valóság sajnos az, hogy Szlovákia lakosságának mindössze 5 százaléka tartja magát ehhez a szabályhoz.

Jogos a kérdés: miért? A legfőbb ok az idő, amire nemcsak az egészséges étel elkészítéséhez, hanem a bevásárláshoz is szükség van. Még ennél is nagyobb gondot jelentenek a rossz étkezési szokások, amelyektől nehéz megszabadulni. A friss alma helyett például az emberek nagy része inkább édességet majszol, zöldséget pedig sokan a levesben láttak utoljára. Bizonyított tény, hogy a gyümölcsben és zöldségben szegény étkezés egészségi problémákhoz – szív és érrendszeri betegségekhez, rákhoz, túlsúlyhoz – vezet.

Tudni kell, hogy a változtatás egyáltalán nem lenne nehéz. Elég, ha minden étkezéskor elfogyasztunk egy adag friss zöldséget. A reggeli tojáshoz például együnk paprikát, paradicsomot, ebédre készítsünk vegyes salátát, estére pedig párolt gyökérzöldséget egy marék gombával, kevés fűszerrel. Egyébként szeletelt sárgarépát, uborkát vagy almát mindenhová magunkkal vihetünk, és kiegészíthetjük vele a tízórait vagy az uzsonnát. Néhány nap múlva már tapasztalhatjuk, milyen csodát tud tenni emésztésünkkel a naponta elfogyasztott friss zöldség és gyümölcs, mennyire csillapítani tudja a farkasétvágyat és az édesség utáni vágyat.

Fedezzük fel a hagyományos körítéseket, mint például a bulgurt vagy a kuszkuszt...

Ne kevesebbet, hanem jobbat együnk!

Ha fogyni szeretnénk, nincs rosszabb a koplalásnál. A test stresszben él, értékes tápanyagokat és ásványi anyagokat nem kap meg. Ez az állapot sokáig nem tartható fenn, és visszazökkenünk a régi kerékvágásba. Az étrend összetételének módosításával kerüljük el a szenvedést és a felesleges frusztrációt. Ügyeljünk arra, hogy a tányér felét vegyes zöldség, negyedét teljes kiőrlésű gabona vagy más, rostot tartalmazó körítés, negyedik negyedét pedig „sovány” fehérje, vagyis állati vagy növényi eredetű élelmiszer tegye ki, amiben sok a fehérje, de kevés a zsír és az energia. Jó választás a szója vagy a tofukrém, amiben alacsony zsírtartalmú egészséges fehérje van. A növényi ételek gazdag rost-, vitamin-, ásványianyag- és fitonutriens-források, amelyek természetes védelmet nyújtanak a súlyos betegségekkel szemben. Jó, ha a növényi eredetű ételek az egész napos élelem kétharmadát teszik ki.

TIPPÜNK: Tudta, hogy a jobb táplálkozásra való áttérés rendszerint a reggelin bukik meg, s hogy a tízórai és az uzsonna is problematikus? Az emberek többsége ugyanis kihagyja ezeket az étkezéseket, és inkább olyat eszik, ami nem egyeztethető össze az egészséges étkezéssel. Jó, ha a zöldségen és gyümölcsön kívül mindig kéznél van valami finom, egészséges és telítő étel.

Kis lépéssel a nagy változás felé

A rossz étkezési szokások ellen az egyik leghatásosabb lépés az, ha a nem túl egészséges élelmiszereket könnyebb, egészségesebb változattal helyettesítjük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nem kell minden kedvenc ételt megvásárolni, próbáljuk őket egészségesebbekkel pótolni. A hántolt rizs helyett vásároljunk például hántolatlan barna rizst, a hagyományos tészta helyett teljes kiőrlésűt. Fedezzük fel a hagyományos körítéseket, mint például a bulgurt, a kuszkuszt vagy a quinoát, próbáljuk ki, milyen a zöldség humusszal vagy más, növényi alapanyagú készítménnyel. Étvágyunkat úgy is kordában lehet tartani, ha sok gyógynövényt, fűszert, gombát, diót, magvat fogyasztunk. Az ételnek más íze, illata lesz. Próbáljuk sütés helyett párolással elkészíteni az ételt, s minden este nem kell meleg vacsorát enni. Minél frissebb a vacsora, annál jobb lesz az emésztés és erősebb az immunrendszer.