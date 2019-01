Ingyenes a kiskamaszoknak a HPV elleni oltás

Kötelezni senkit nem lehet rá, de ha valaki szeretné beoltatni 12-13 éves gyermekét egyebek mellett méhnyakrákot is okozó emberi papilloma vírus (HPV) ellen, januártól megteheti, s most már fizetni sem kell a vakcináért.

Amint azt többször írtuk, ez a vírus okozza a méhnyakrák eseteinek 99 százalékát. S mivel méhnyakrák nincs HPV vírus nélkül, az ellene kifejlesztett vakcinát az első rák elleni oltásnak is nevezhetnénk.

A HPV szexuális érintkezéssel terjed, legtöbbször hüvelyi vagy végbélben végzett közösülés révén. Mivel a HPV sokszor nem okoz tüneteket, a legtöbb férfi és nő úgy kapja el és adja tovább, hogy észre sem veszi. Nők esetében a szeméremtest, a hüvely, a méhszáj, a gát és a végbélnyílás környéke fertőződhet meg, férfiak esetén a nemi szervek és a végbélnyílás környékének bőre. A nemileg aktív emberek 80 százalékának szervezetében megtalálható ez a vírus, de az immunrendszer rendszerint hatástalanítja. Ha nem bír a vírussal, szemölcsöt, gyulladást, felmaródást, folyást okozhat a nemi szervek környékén. A 15–44 éves nők körében a méhnyakrák a második leggyakoribb daganatos betegség. Nálunk évente 600 nőnél diagnosztizálják, 230-an bele is halnak ebbe a betegségbe. Múlt év júniusában az Egészségügyi Világszervezet kijelentette, hogy a HPV elleni védőoltással a méhnyakrákot sikeresen vissza lehet szorítani. Ehhez a célhoz jelenleg Ausztrália van a legközelebb, ahol 2007 óta oltják a teljes népességet, és feltétezhető, hogy 2028-ra sikerül a minimumra csökkenteni a méhnyakrák eseteinek számát.

TÉVHITEK ÉS TÉNYEK A HPV VÍRUSRÓL » Csak a nőknek szükséges



NEM IGAZ. Mivel a vakcina nemcsak a szeméremtest-, a hüvely-, a méhnyak-, hanem a hímvessző-, a szájüreg-, a végbélés a gégerák ellen is véd, a férfiakat is ajánlatos beoltani.



» Annak fontos, aki aktív nemi életet él



TÉVEDÉS. A HPV elleni védőoltás elsősorban megelőzés szempontjából fontos, tehát nem gyógyít, hanem megelőz. Legjobb akkor elvégezni az oltást, amikor a lány vagy a fiú még nem él nemi életet, de a szexuális élet megkezdése után sem felesleges.



» Az óvszer megvéd a vírustól



NEM. Az óvszer csak részben nyújt védelmet, mert nem fedi be az egész nemi szervet. A vírus ugyanis nem testnedvek, hanem bőrkontaktus útján terjed.



» Meg kell ismételni



NEM IGAZ. Tudományosan nem bizonyított, hogy hatása elmúlik. Tanulmányok viszont azt igazolták, hogy az oltóanyag hosszú ideig a szervezetben marad.



» „Ha beoltatom magam, más szűrővizsgálatra nincs szükség“



TÉVEDÉS. Ha csökkenteni akarjuk a méhnyakrák kialakulásának kockázatát, rendszeresen kell nőgyógyászi szűrővizsgálatra járni. Ritka esetben ugyanis a HPV olyan törzseket is aktiválhat, amelyet a vakcina nem tartalmaz. Ezért jobb olyan vakcinát kérni, amelyik a lehető legtöbb vírustörzs ellen véd.



» A vakcina káros anyagokat tartalmaz, veszélyes mellékhatásai vannak RÉSZBEN IGAZ. Az oltás után előfordulhat egészségi probléma.

De ez nem jelenti automatikusan azt, hogy azt az oltás okozta. Beszélnek krónikus fáradtságról, autoimmun betegségről, szívproblémákról, Guillain-Barre szindrómáról, izomgyengeségről, de klinikai tanulmány nem igazolta az összefüggést a felsorolt panaszok és az oltás között. A káros mellékhatás valószínűsége viszont sokkal kisebb, mint az a kockázat, aminek akkor tesszük ki magunkat vagy gyermekünket, ha nem oltatjuk be magunkat.



» A HPV elleni oltás azt válthatja ki, amitől védenie kellene



TÉVEDÉS. A vakcina ugyanis nem egész vírust tartalmaz, hanem a vírust alkotó egy fehérjét. Az a veszély tehát nem fenyeget, hogy az ember a vakcinától fertőzést kap, ám az említett fehérje hatására a test olyan ellenanyagokat tud termelni, amelyeket akkor vesz igénybe, amikor a HPV vírust kell hatástalanítania.



» A HPV elleni oltás terméketlenséget okozhat



NEM IGAZ. Klinikai vizsgálatok soha nem igazolták a meddőség és az oltás közötti összefüggést. Épp ellenkezőleg. A HPV elleni vakcina megvéd a méhnyakráktól, aminek kezelése viszont valóban meddőséget okozhat.

Az emberi papilloma vírus ellen 13 évvel ezelőtt fejlesztették ki a jelenleg használt vakcinát. Szlovákia – utolsóként – ebben az évben csatlakozott az Európai Unió országaihoz, ahol bizonyos veszélyeztetett csoportokat ingyen oltanak be. A legjobb eredményeket azok az országok érték el, ahol a fiúkat és a lányokat egyaránt beoltják, és ahol a védőoltás a nemzeti program része.

A szlovákiai egészségbiztosítók teljes mértékben azt az alapvakcinát fizetik, amely a HVP két legveszélyesebb törzse ellen véd. Már létezik olyan vakcina is, amely 4, illetve 9 törzs ellen is védelmet nyújt. Több országban már ez is ingyenes, de nálunk még fizetni kell érte. Remélhetőleg ebben az évben e téren is változik a helyzet. Az aktuális helyzet szerint az alapvakcinát a 12. életévüket már betöltött, de 13. életévüket még nem betöltött lányok és fiúk ingyen kaphatják meg a vakcinát.