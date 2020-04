Így tartsuk tisztán a konyhát járvány idején

Összegyűjtöttünk néhány hasznos tippet, amelyet érdemes megtenni, amíg tart a járvány. Nemcsak a helyes kézmosásra kell nagyon odafigyelnünk, hanem a konyha tisztaságára és fertőtlenítésére is.

1. A szappan az egyik leghatékonyabb fegyver a vírus ellen. Nemcsak a kezünket moshatjuk meg vele, hanem akár a konyhapultot vagy az asztalt is letakaríthatjuk. Most nagyon ajánlott beiktatni a napi többszöri fertőtlenítést.

2. Takarítás során minden felületet töröljünk teljesen szárazra papírtörlővel, hiszen a nedves helyek és felületek a kórokozók melegágyai.

3. A takarítás két lépcsőben történjen: először mossuk le a fentebb említett felületeket, azután fertőtlenítsük is. A legjobb, ha legalább 70%-os alkoholtartalmú fertőtlenítőszert használunk.

4. A kiömlött folyadékokat és ételeket inkább papírtörlővel takarítsuk fel – lehetőleg minél hamarabb. Ha mégis konyharuhával törölnénk tisztára a felületet, a nedves ruhadarabot azonnal tegyük a mosógépbe.

5. Érdemes átgondolni, mi az, amit a leggyakrabban fogunk meg a konyhában (mint a fentebb említett fogantyúk).

Ezeket naponta többször fertőtlenítsük.

6. A mosogatásra is érdemes odafigyelni, hiszen a mosogató környéke a kórokozók melegágya. A legjobb, ha most mosogatógépet használunk, ám ha nem tudjuk ezt megtenni, akkor a szivacsot cseréljük le mosható mosogatórongyra, ezt naponta mossuk ki, tartsuk szárazon a mosogató környékét, az elmosogatott eszközöket is inkább töröljük szárazra, és úgy tegyük el.

(origo)