Így előzzük meg a bőr öregedését

Tisztítás, tonizálás és hidratálás: ezt a három lépést mindennap végezzük el reggel és este – az a négy-öt perc, amit rászánunk erre, bőségesen megtérül. Ezen felül hetente egyszer érdemes bevetni valamilyen hámlasztót, illetve maszkot is. Aranyszabály, hogy soha ne feküdjünk le aludni úgy, hogy nem tisztítottuk meg az arcunkat, mert ez korai ráncosodáshoz vezethet.



Táplálkozzunk megfelelően



A szép bőr egyik feltétele, hogy megadjuk testünknek a megfelelő tápanyagokat, mert ezek nélkül még a legdrágább krémek, kezelések sem tudnak igazán hatékonyak lenni. Nagyon fontos az omega-3 zsírsavat tartalmazó ételek (zsíros halak, olajos magok, avokádó) fogyasztása.

Táplálékkiegészítő formájában halolajat is szedhetünk.

Szintén jó ötlet kókuszolajat építeni az étrendünkbe, mivel remek öregedésgátló hatása van, és segít felvenni a harcot a szabad gyökökkel. A kókuszolaj külsőleg és belsőleg is használható, a bőr mellett a hajat és a körmöket is erősíti és szépíti, valamint gombaés mikrobaölő hatása is van.



Sportoljunk



A sportnak több szempontból is jó hatása van a bőrre. Javítja a vér oxigénellátottságát, felpörgeti az anyagcserét, így segíti a méreganyagok kiürülését. Emellett az olyan sportok, amelyekkel izmot építhetünk, segítenek feszesebben tartani a bőrt.



Használjuk a vitaminok erejét



Akár táplálékkiegészítők vagy krémek, akár szérumok formájában is érdemes bevinni a szervezetbe olyan anyagokat, amik jót tesznek a bőrnek. Ilyen például a retinol, más néven A-vitamin, a hialuronsav és az E-vitamin is. Keressük az olyan kozmetikumokat, amelyek összetevői között ezek szerepelnek.



Szánjunk időt magunkra



Legalább hetente egyszer legyen egy-két óránk, amikor csak magunkkal foglalkozunk.

Relaxáljunk, meditáljunk, vegyünk meleg fürdőt, szunyókáljunk délután – minden hasznos, ami segít csökkenteni a stresszt, amelynek bizonyítottan bőrfiatalító hatása van.

(ewellnessmag.com)