Így a legegészségesebb a fokhagyma

Ráadásul erős fertőtlenítő hatással bír, gyulladáscsökkentő, természetes antibiotikumként tartják számon. Tény: a nyers fokhagyma a legegészségesebb, de sajnos ettől sokan ódzkodnak az intenzív illat és/vagy íz okán. Vajon ugyanannyira hatásos hőkezelve? Jó hír, hogy megfelelően elkészítve így is megmaradhat számos pozitív tulajdonsága! A főzés azért problémás, mert jelentősen csökkentheti a vitamintartalmat. A C- és B-vitamin egyaránt oldódik a vízben, ezért ajánlott minimalizálni a hagyma főzési idejét – vagy vízgőz felett párolni –, hogy megőrizzük a benne rejlő vitaminokat. A K-vitamin csak zsírban oldódik, tehát a főzés nem befolyásolja. Az ásványi anyagokat nem lehet lebontani, de „kifőzhetjük” a hagymából többek közt a mangánt és kalciumot, ezért ha minél több vitamint szeretnénk megtartani, érdemes úgy módosítani a recepten, hogy a fokhagymát csak a főzési folyamat végén, de legalábbis minél később adjuk hozzá. A fokhagymának nemcsak az erős illatáért, hanem például gyulladáscsökkentő tulajdonságáért is az allicin nevű anyag felel. Ha a fokhagymát összevágjuk vagy -törjük, olyan enzimek aktiválódnak, amelyek allicint termelnek. Ha közvetlenül összenyomás vagy felszeletelés után hőkezelni (melegíteni, sütni, főzni) kezdjük a fokhagymát, ez a fenti enzim nem lép működésbe, és nem is termelődik allicin. Ezért érdemes felszeletelés után 10 percet állni hagyni.

(Ízes élet)