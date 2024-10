Hogyan szabadulhatunk meg a szemölcsöktől? Működnek a népi gyógymódok?

A szemölcsök lehetnek tűhegynyi, de akár babszemnyi méretűek is. Ha egyre több van belőlük, és a test különböző részein fordulnak elő, arra is gondolnia kell, hogy potenciálisan fertőzővé válik szerettei vagy barátai számára.

Lehetőleg gyógyszertárból

„Bár manapság nagyon elterjedtek a különböző házi kúrák, a gyógynövényektől kezdve a ráolvasásig, jobb, ha orvoshoz fordulunk” – figyelmeztet dr. Hana Zelenková bőrgyógyász. A gyógyszertárakban különböző kenőcsök, gélek vagy lakkok kaphatók a szemölcsök eltávolítására. Alkalmazzák az úgynevezett okklúziót is, azaz a készítmény egy–három napos lefedését egy speciális átlátszó kötéssel. Ez különösen a gyermekek számára ideális.

A nitrogéntől a lézerig

Ha gyors kezelésre van szükség, továbbra is a folyékony nitrogénes kezelést alkalmazzák. Számoljon azonban azzal, hogy ez fájdalmas megoldás. „Ez a krioterápia, azaz a szemölcs fagyasztása. Otthoni használatra szánt spray-k is kaphatók a gyógyszertárakban. Ezenkívül sebészeti kezelést alkalmaznak, különböző műtéti technikákkal. Lézeres kezelés is létezik, és néhány helyen a fotodinámiás terápiát is alkalmazzák” – magyarázza a szakértő a kellemetlen probléma kezelésének különböző módjait. „A gyógyszeres kezelést is alkalmazzák, vagyis olyan anyagok használatát, amelyek kimarják a szemölcsöt. Klór-ecetsav, továbbá podofillin vagy podofillotoxin tartalmú készítmények is alkalmazhatók.”

Mi történik, ha nem használnak

A szakértő szerint azokban az esetekben, amikor más kezelések nem vezettek eredményre, citosztatikumokat alkalmaznak. Ezeket a gyógyszereket azonban terhes vagy szoptató nők és kisgyermekek nem szedhetik. A retinoidok is alkalmazhatók. Egyes esetekben immunterápiához folyamodnak. A retinoidokkal együtt azonban ez drága kezelési módszer. Megnyerhető a szemölcsök ellen folytatott harc? Ha együttműködik, a kezelés hatékony. Minden azonban attól függ, hogy az orvos milyen kezelést választ, figyelembe véve a szemölcsök korát vagy kiterjedését.