Hogy az iskolás egészséges legyen, tízóraizzon!

Sajnos korunk egyre inkább az előre elkészített, csomagolt ételeknek kedvez. Az attraktív külső gyakran legyőzi a gyümölcsöt és a zöldséget, s a gyerekek inkább az előbbit választják.

A felnőttek mérlegelni tudják a tápanyagban szegény ételek egészségi kockázatait, de a gyerekek nem. Ha az otthon elkészített tízórai helyett pénzt kapnak, azt vesznek belőle, ami ízlik nekik, nem pedig azt, ami egészséges. Biztos, hogy nem lesz közötte teljes kiőrlésű kenyér, zöldség vagy gyümölcs. Ám erre is van megoldás.

A nap a reggelivel indul

Nem véletlenül mondják, hogy a reggeli a nap alapja. Ha a gyerek nem eszik reggel, nem tud koncentrálni az iskolában, és a túlsúly veszélye is fenyegeti. Úgy készítse el a szülő, hogy ne csak színes, hanem ízletes is legyen, egyik nap édes, másik nap sós legyen, tartalmazzon szacharidokat, zsírokat és fehérjéket is. Nagyszerű választás például a joghurt gabonapehellyel és gyümölccsel, teljes kiőrlésű péksütemény sonkával, zöldséggel, túró vagy zabpehely mézzel és gyümölccsel. Fontos a folyadékpótlás is, erre a célra legjobb a cukor nélküli tea vagy a friss gyümölcslé.

Itt a tízórai

A megfelelő tízórai elkészítése fejtörést okozhat a szülőnek. Legyen változatos, egészséges, kiegyensúlyozott, hogy elősegítse a helyes fejlődést és ellássa a gyerek szervezetét megfelelő tápanyagokkal. Lehetőleg a napi energia­mennyiség 15 százalékát alkossa. Mi közül válogathat a szülő?

Gabonafélék: alapja a teljes kiőrlésű péksütemény margarin nélküli krémmel megkenve, legjobb, ha hüvelyesekből, zöldségből, dióból, friss sajtból készül, paradicsommal, paprikával, sajttal, tofuval, tonhallal vagy magas hústartalmú sonkával kiegészítve

Elegendő folyadék: ideális a nem édesített tea, a citromos víz, a friss gyümölcslé, a házi szörppel ízesített víz

Zöldség vagy gyümölcs: Például reszelt sárgarépa almával, paradicsom, paprika, salátauborka, gyümölcs

Nem tekinthető tízórainak a hamburger, a bagett, az édes péksütemény, az édesség, a zsírban sült ételek, a majonéz, a sós torkosságok, az édesített italok.