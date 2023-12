Gyakran alkohollal gyógyítják lelki problémáikat a férfiak

A funkcionális MRI-vizsgálat is bizonyítja, hogy az empatikus megjegyzések csökkentik a fájdalmat, így az orvosok pácienseik iránt tanúsított empátiája csökkentheti betegeik fájdalomérzetét. Ezek a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban nemrégiben megjelent kutatás eredményei, amelyet Dan-Mikael Ellingsen idegtudós vezetésével a norvég Oslói Egyetemi Kórház csapata végzett.