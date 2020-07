Fáradtság, hasfájás, sárga bőr...

Viszketés és bőrelváltozás

Ha viszket és megsárgul a bőr, ez egyértelmű jele annak, hogy valami nincs rendben. A máj, az epe vagy a hasnyálmirigy betegségének következtében megemelkedik a vér bilirubinszintje. A szemfehérje, a nyelv és az ujjak besárgulnak. Ilyenkor minél előbb orvoshoz kell fordulni. Ha beteg a máj, a bőr érzékenyebb, vagyis gyakran viszket, hámlik. A hidratálókrém ugyan segíthet, de főleg az okot kell megszüntetni.

Megváltozik a széklet és a vizelet

Ha valaki elegendő folyadékot iszik, akkor a vizelet világossárga. Ha a máj beteg, sárgásbarnává vagy rózsaszínűvé válik, mert a vizelet bilirubinszintje megemelkedik. Ezzel szemben a széklet világossárga vagy szürke. Hasmenés vagy székrekedés is jelentkezhet.

Máriatövis, a májmentő Serkenti a májsejtek regenerációját, csökkenti a mérgek által okozott károsodást és segíti kiürülésüket a máriatövis. Fontos szerepe van mind az akut, mind a krónikus májkárosodás megelőzésében. Több vizsgálat során tanulmányozták hatását az alkoholizmus következtében kialakuló májkárosodás kezelésében. A máriatövis tartalmú készítmények azonban nemcsak az alkohol okozta májkárosodás, hanem vírusos eredetű májgyulladás, gombamérgezés és gyógyszer mellékhatásként jelentkező májkárosodás kezelésében is alkalmazhatók. (á)

Hasfájás, vizenyő

A máj az emésztőrendszer része, tehát ha romlik az állapota, az az emésztésen is megmutatkozik. Gyakori a felfúvódás, a székrekedés, az élelmiszer-intolerancia. Fájdalom a jobb bordaív alatt jelentkezhet. Ha megnő a has, az azt jelzi, hogy a hasüregben folyadék gyülemlett fel. A vizenyő a bokán is megmutatkozhat.

Fáradtság és étvágytalanság

Ha pihenés után is fáradtak, levertek, gyengék vagyunk, ne becsüljük le a helyzetet. Lehet, hogy a májműködés rossz, nem képes eltávolítani minden salakanyagot a szervezetből. Gyakori a súlyveszteség, az étvágytalanság és a rosszullét.

(izdr-ki)