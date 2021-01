Erősíti a szív- és érrendszert

Újabban Dr. Bo Xu, a Clevelandi Szív-, Ér- és Mellkasi Klinika munkatársa és csapata kutatta a csilipaprikát.

„A csilipaprika a jellegzetes enyhe vagy erős csípősségét adó kapszaicin anyag révén csökkenti a gyulladást, antioxidáns hatású, rákellenes és szabályozza a vércukorszintet” – állapították meg a kutatók. A kapszaicinről annyit érdemes tudni, hogy ez az alkaloid közismerten csillapítja a fájdalmat. Helyileg alkalmazva hozzájárul a perifériás idegfájdalom kezeléséhez. Az onkológiai kezelések – mint például a sugárkezelés és a kemoterápia – egyebek mellett szájnyálkahártya-gyulladást is előidézhetnek. A kapszaicin ennek kezelésében is hasznos lehet. Különféle erősségű készítményben – krém, folyadék, tapasz – megtalálható. Van olyan tapasz, amely idegi eredetű fájdalmak enyhítésére szolgál, például HIV-fertőzés esetén. Egyes étrendkiegészítők összetevője is a kapszaicin.

Világszerte több millió szív- és érrendszeri beteg él, és milliók halnak meg benne. Legtöbben kardiovaszkuláris betegségben halnak meg, a halálozási lista második helyén pedig az agyi érkatasztrófa áll. Az említett tanulmány részleteit néhány héttel ezelőtt az Amerikai Szív Társaság tudományos ülésén ismertették. Következtetéseikre a világ öt nagy egészségügyi adatbázisából 4729 tanulmány áttanulmányozása után jutottak. A kiválasztott négy nagy tanulmány arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen módon hat a csilipaprika az emberi egészségre. Az Egyesült Államokból, Olaszországból, Kínából és Iránból több mint 570 000 ember egészségügyi és táplálkozási adatait használták fel ahhoz, hogy összehasonlíthassák csilipaprikát fogyasztó és nem fogyasztó emberek eredményeivel. Arra jöttek rá, hogy a csilit ritkán vagy soha nem fogyasztókhoz képest a csilifogyasztók körében a szív- és érrendszeri betegségben elhunytak száma 26%-kal csökkent. A daganatos betegségben elhunytak száma 23%-al, a többi betegség miatt bekövetkezett halálesetek száma pedig 25%-al csökkent. Dr. Bo Xu elmondta: „Meglepődve tapasztaltuk, hogy a korábban közzétett tanulmányokban a csilipaprika rendszeres fogyasztása a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek okozta elhalálozások csökkenésével jelent meg.” Ez azt is igazolja, hogy az egészségi állapot tekintetében az étrend fontos szerepet játszik. Az azonban egyelőre a kutatók számára sem világos, hogy pontosan milyen okok és folyamatok mennek végbe az emberi szervezetben a csilipaprika következtében, amelyek ilyen kedvező hatást fejtenek ki.

Azt nem állítják a kutatók, hogy a csilipaprika segít meghosszabbítani az életet. Annak igazolására, hogy a szív-, az érrendszeri és a daganatos betegségek megelőzése terén milyen konkrét hatása lehet, további vizsgálatokra van szükség. Annyi azonban már most kijelenthető: az új tanulmány olyan összefüggések nyomára bukkant, amelyek legalább sejtetik a csilipaprika fogyasztásának egészségre gyakorolt jótékony hatását.