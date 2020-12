Érezzük magunkat jól! – A tudatos gondolkodás segíthet

Léteznek „szezonális pluszkilók”!

Pontosabban szezonális fél kiló, vagyis nettó 0,48 kg súlygyarapodásról van szó. Ezt az emberek jellemzően ősszel és télen szedik magukra, aminek részben evolúciós oka van. Eleink ugyanis némi zsírpárnával védték magukat a hideg ellen. Nekik viszont a táplálkozásuk is a hozzávalók idényjellegén alapult, és sokkal többet mozogtak, így le is tudták adni a felkúszott dekákat. A fél kiló első olvasásra nem tűnik soknak. De ha figyelembe vesszük, hogy ez az átlag, amit a felnőttek minden évben magukra szednek ilyenkor – és sajnos többnyire nem adják le! –, egyértelművé válik, hogy az idő múlásával kialakuló felnőttkori túlsúly és elhízás egyik legfőbb oka a túlzásba vitt őszi-téli evés.

Koccintsunk ésszel!

Az ünnepek alkalmával valószínűleg több alkohol fogy a családban és a baráti társaságban. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint naponta legfeljebb egy egységnyi alkohol elfogyasztása számít egészségesnek – ami egy pohár bort vagy egy röviditalt jelent. És ez alól nem jelentenek kivételt az ünnepnapok sem. Az alkohol rengeteg „üres kalóriát” tartalmaz, amit a szervezet képtelen hasznosítani. Tehát ha már iszunk, akkor törekedjünk a minőségre, és nagyon figyeljünk oda a mennyiségre! Érdemes észben tartani, hogy nem muszáj minden egyes felkínált pohárkát elfogadni. Amit elfogadunk, a mellé pedig mindenképpen igyunk meg egy nagy pohár vizet is!

Ne ücsörögjünk folyton!

Soha ne ücsörögjünk 1-2 óránál többet egyhuzamban. Álljunk fel, járkáljunk egy kicsit, menjünk sétálni! A séta persze akár családi program is lehet – csakúgy, mint szinte bármilyen sporttevékenység. Ha sikerül mozgásban tartanunk magunkat, javul a közérzet, és az anyagcsere sem lassul le. A közös élmények pedig még meghittebbé varázsolják az ünnepet.

Kötelező túlevés nincs!

Táplálkozási szakértők gyakran hangoztatják elrettentő példaként, hogy egyetlen eltúlzott karácsonyi menü akár több napra is elegendő kalóriamennyiséget tartalmazhat. És akkor még a süteményekről, rágcsálnivalókról nem is beszéltünk. Jó stratégia lehet, ha az étkezések számát igyekszünk ilyenkor is tartani (figyelembe véve, hogy sajnos egy szelet süti is étkezésnek számít). A főétkezések alkalmával pedig csak akkor együnk még, ha még az első adag elfogyasztása után 20 perccel is szeretnénk. Ennyi időre van ugyanis szüksége a szervezetnek ahhoz, hogy regisztrálja a jóllakás hiányát vagy tényét. Ha nem várunk, előfordulhat, hogy testünk jelzéseit figyelmen kívül hagyva egyszerűen a rosszullétig esszük magunkat.

(fitneszakadémia)