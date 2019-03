Életet menthet a vastagbél- és végbélrákszűrés

A betegszervezetekkel együttműködve a tárca most országos támogató tájékoztató kampányt is indított azzal a céllal, hogy minél többen felismerjék és tudatosítsák a teszt elvégzésének fontosságát. „A szűrés részét képező székletteszt segít időben felfedezni a daganatos betegséget, ami jelentősen növeli a beteg esélyét a sikeres kezelésére és a gyógyulására – mondta Andrea Kalavská egészségügyi miniszter. Ezért elsősorban a veszélyeztetett embereknek kellene elvégezniük az egyszerű tesztet, amely életet menthet.” A kampány része az az óriási vastagbélmakett, amelyet márciustól májusig kilenc szlovákiai városban belülről láthatnak az érdeklődők, s megtekinthetik esetleges deformációit. Dal és videoklip is született, amelyben azok a gyógyult betegek is szerepelnek, akiknek életét a székletteszt mentette meg.

„Vegyen részt a szűrőprogramban és végeztesse el a béltükrözést” – mondta dr. Boris Pekárek, a Nemzeti Onkológiai Intézet gasztroenterológus főorvosa. A székletben kimutatható, szemmel nem látható úgynevezett okkult vérzés az első jele annak, hogy a vastagbélben „aktivizálódott” egy polip. Pekárek doktor és csapata az időben felfedezett polipot még a kolonoszkópia során el tudja távolítani, s így a hagyományos műtétre nincs szükség.

A vastagbél- és végbélrák kialakulásának kockázata 50 év felett a legnagyobb. Szlovákiában évente csaknem 4000 új esetet diagnosztizálnak ezzel a rákfajtával. Tekintettel a lakosság számára, Szlovákia e betegség előfordulásában az országok listájának előkelő helyén szerepel. Ráadásul az esetek negyedét késői stádiumban fedezik fel, amikor már áttétek alakultak ki a májban és más szervekben. A kezelés ilyenkor rendkvül bonyolult, s a gyógyulás esélye is kicsi. (kovács)