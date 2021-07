Csontritkulás – Ezek a jó mozgásformák!

A csontok sűrűségének kóros csökkenése gyakran jár törésekkel, amelyek a betegek életét, mindennapjait jócskán megnehezítik. A megfelelően kiválasztott és kivitelezett mozgás rengeteget segíthet.

Fiatalkorban még sokat lehet tenni

Általánosan elfogadott tény, hogy a testmozgásnak rendkívül fontos szerepe van az oszteoporózis megelőzésében. Az optimális csonttömeg eléréséért különösen fiatalkorban lehet tenni jól megválasztott edzésformákkal, fizikailag aktív életmóddal és persze megfelelő táplálkozással. Na de mi a helyzet akkor, ha a betegség már jelen van? Sok csontritkulással diagnosztizált páciens a törések előfordulása miatt fél a mozgástól, ami nem is csoda, hiszen előrehaladott állapotban elég egy óvatlan mozdulat, akár egy éjszakai forgás is, és máris megtörténhet a baj. Ugyanakkor egy hatékony, szakemberrel együtt összeállított, személyre szabott mozgásprogram nagyon sokat tud javítani az oszteoporózistól szenvedők életminőségén.

A testmozgásnak ilyenkor több fontos szerepe is van: az egyensúlyfejlesztés, az izomerő fokozása, illetve a csontbontó folyamatok lassítása. Olyan komplex programra van szükség, amely mindezeken túl még az állóképességet is növelni tudja. Ehhez kezelőorvossal kell konzultálni, illetve gyógytornász segítségét is ajánlott igénybe venni.

Ugrás, hajolás nem ajánlott

Bizonyos sportok és edzésformák nagy terhet rónak a csontrendszerre, és magukban hordozzák a sérülésveszélyt is. Ezeket diagnosztizált csontritkulás esetén mindenképp kerülni kell. Természetesen nem mindegy, hogy mennyire előrehaladott a betegség. Ide tartoznak a nagy intenzitású, hirtelen vagy csavaró mozdulatokkal, ugrálással, hajolással járó foglalkozások, tilos például:

• futás

• ugrálókötelezés

• kangoo-edzés

• tenisz

• golf

• felülések végzése

• bizonyos jóga- és pilatespózok

• küzdősportok.

Súlyosabb esetben a hason fekvést is kerülni kell, legyen szó az esti alvásról vagy épp a sportolásról.

Szakember irányítsa az edzést

Mindenképp olyat érdemes választani, ami nem fejt ki nagy nyíróerőt a csontokra. Fontos a testtartás korrekciója, hiszen ezzel csökkenthető a csigolyák összeroppanásának valószínűsége. Ha még a csontritkulás mértéke lehetővé teszi, jó eredményeket lehet elérni az erőfejlesztő tréninggel, amely során súlyzóval, ellenállással szemben végzett gyakorlatokat hajt végre az illető. Fontos, hogy szakember irányítsa az edzést. Az egyensúlyfejlesztés a jól összeállított program része kell hogy legyen, mivel csökkenthető vele az elesés kockázata. Azonban biztonsági okokból ezt sem lehet egyedül végezni.

A nyújtás és a bemelegítés lényeges eleme a tornának, gondoskodik az izmok megfelelő feszítettségéről. Biztonságos és jó választás lehet a séta és az úszás. Utóbbi nem sok hatással van a csontozatra, ugyanakkor átmozgatja az egész testet, ráadásul ízületkímélő is egyben. Ha valaki azt érzi, hogy a járása már bizonytalan, fél az eleséstől, jó, ha segédeszközt is használ. Megoldás ilyenkor például a nordic walking, amikor speciális bot is segíti a mozgást. A megtanult gyaloglótechnika által hatékonyan és veszélytelenül fejleszthető az izomerő. Az optimális mozgásforma kiválasztása viszont minden esetben az oszteoporózis konkrét szintjétől függ, ezért feltétlenül meg kell beszélni a kezelőorvossal.

A legjobb ételek

A megfelelő csontozathoz nagyon fontos a jól összeállított, kalciumdús étrend. A tejen kívül számos étel létezik, arra azonban érdemes figyelni, hogy bizonyos zöldségek oxalát-, fitát- és rosttartalma gátolja a kalcium felszívódását, emellett a D-vitamin és a magnézium bevitelére is figyelni kell, hogy megfelelően hasznosuljon.

(napidoktor)