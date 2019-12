Betegség és súlygyarapodás nélkül

A reggeli és az ebéd kihagyása nem a legjobb mód arra, hogy ne hízzunk meg. Ha mégis úgy dönt, hogy nem ebédel, ügyeljen arra, hogy a reggeli fehérjében és tápanyagban gazdag legyen. Így egész nap telt lesz a gyomra, és nem kívánja meg az egészségtelen torkosságot.



Elegendő fehérjét



Ünnepek alatt nehéz csak egészséges ételeket sütni-főzni. Sok finom ételt be lehet építeni a menübe, s ezzel a hízás kockázata csökkenthető. Jó választás a quinoa, a lencse és a bab.



Vigye a sajátját



Még ha egészségesen is próbál étkezni, szilveszterkor elkerülhetetlenek a látogatások, vendégeskedések, ahol nagy kalóriatartalmú torkosságok is előfordulnak. Készítsen valami egészséges ételt, és vigyen belőle a vendéglátóknak is.



Egyen lassan



Nem egyszerű megtanulni lassan enni, amikor az asztalon annyi finomság van. Minél gyorsabban eszik, annál kevesebb idő jut a szervezetnek arra, hogy érzékelje a teltségérzetet. Ha minden falatot alaposan megrág, a teltség érzése hamarabb jelentkezik, és nem csábítják más torkosságok.



Mozogjon



Nem feltétlenül kell konditerembe menni, elég kisebb sétát tenni a környéken vagy táncolni. A mozgás a legjobb módszer arra, hogy a felszedett kilókat leadjuk.



Minden falatot élvezzen



Sokan nem tudnak ellenállni a süteményeknek, és egész idő alatt szemrehányást tesznek maguknak. Ha már megkóstolta a süteményeket, élvezze az ízüket és illatukat, legyen nyugodt, mert aki nyugodt, kevesebbet eszik.



Tegye félre a maradékot



Ha befejezte az evést, a megmaradt ételt tegye a hűtőszekrényre vagy olyan helyre, amit nem lát. A tanulmányok ugyanis azt bizonyították, hogy ha nem látjuk az ételt, kisebb a valószínűsége annak, hogy kedvet kapunk a másik adagra.



A rágógumi is segíthet



A szakemberek véleménye nem egységes abban, hogy a rágógumi valóban elnyomja-e az étvágyat. Az viszont igaz, hogy ha rág, nem unatkozik és nem gondol az ételre.



Alkoholt csak mértékkel



Az alkohol nemcsak megemeli a kalóriafogyasztást, hanem megnöveli az étvágyat is.

Ügyeljen arra, hogy ne fogyasszon túl sok pezsgőt, tojásos konyakot vagy bort, mert megnő az étvágya.



Pótolja a folyadékot



Az ivóvíz telít és kevesebb kalóriát tartalmaz. Ezért édes dzsúsz helyett vacsorához igyon meg egy pohár bort, aztán pedig térjen vissza a tiszta vízhez