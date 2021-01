Az otthoni torna előnyei

Gondolni kell azokra is, például a szülőkre, akiknek nem jut idejük arra, hogy a munka mellett még fitneszbe menjenek. Van, aki nem is tudja megfizetni. Az alábbiakban a otthoni torna előnyeit foglaljuk össze: Pénzmegtakarítás: Ha nem számítjuk a kiadásokba a különféle eszközöket, akkor az otthoni torna semmibe sem kerül. Évente több száz eurót is megspórolhatunk, ha otthon tornázunk. Ezért a pénzért már akár egy kardiógépet is vásárolhatunk, ami évekig kitart. Időmegtakarítás: Ez az egyik legnagyobb előnye. Rengeteg időt takaríthatunk meg, ha nem kell a konditerembe mennünk.

Rugalmas rendszer: Kedvenc jógaóráját reggelről estére tették? Mi lenne, ha akkor jógázna, amikor önnek, nem pedig akkor, amikor az instruktornak felel meg? Semmi sem egyszerűbb, mint beszerezni egy dvd-t, letölteni egy applikációt, s máris jógázhat. Nem történhet meg, hogy az edző szabadságra ment, váratlanul megbetegedett, nincs ideje, vagy egyszerűen nem szimpatikus. Legyen önmaga edzője, ami nagy felelősség, tehát semmi kibeszélés, a nap 24 órájában az edző az ön rendelkezésére áll.

Magánélet: Ha ön nő, biztosan hallott már a konditeremben kétértelmű megjegyzéseket, tapasztalt fura tekinteteket. Sokan vannak, akik azért nem járnak edzőterembe, mert szégyellik magukat. A félelemtől teljesen megszabadulhat, ha otthon edz. Várakozás az eszközre: Előfordul, hogy kétkilós súlyzóval szeretne edzeni, de az épp foglalt, vagy kardioedzést akar folytatni, de minden gép foglalt. Ez odahaza nem fordulhat elő. Csak akkor, ha az egész család egyszerre kezdene el tornázni.

Tiszta környezet: Minden edzőteremben patikai tisztaság van? Előfordult, hogy szobabiciklizés után valaki nem törülte meg a kormányt? Ha túlságosan tisztaságszerető, akkor önnek a konditerem nem a legmegfelelőbb hely.

Kifogások nélkül: Az otthoni tornának más előnye is van. Nem beszélheti ki magát a rossz időjárásra, arra, hogy szégyelli magát, hogy dugóba került, vagy bedöglött az autója. Nem zsörtölődhet sem a magas belépti díj, sem a higiénia miatt. Épp ezért tornázzon otthon rendszeresen.

Ha azonban azok közé tartozik, akik nem tudják magukat rávenni a tornára, akkor menjen edzőterembe, és egy évre váltson bérletet. Lehet, hogy ez fogja kényszeríteni önt arra, hogy egészségesen éljen. Az otthoni tornának ugyanis rengeteg előnye van, de csak akkor, ha erős a motiváció.

(zdrav-ki)