Amit minden nőnek tudnia kell

Az orvos minden bizonnyal kikérdezi a személyes kórelőzményéről, valamint a családban előforduló betegségekről is, hogy megtudja, nem tartozik-e magas kockázati csoportba az olyan betegségek szempontjából, mint a szívbetegség, az emlőrák vagy a pajzsmirigy megbetegedései. Jó, ha listát készít az orvos számára az utolsó ellenőrzés óta jelentkező új tünetekről vagy testi problémákról. Íme a nők számára fontos tényezők:



» Fogak



Legalább évente egyszer keresse fel fogorvosát ellenőrzés és tisztítás miatt.



» Szem



Ha a látásával gondok vannak, legalább kétévente vizsgáltassa meg a szemét. Negyvenéves korban még akkor is szükséges ez, ha semmi probléma nincs a látásával. 45 éves kor után ellenőriztesse, nincs-e zöld hályog a szemén.



» Hallás



65 éves kor után évente végeztessen hallásvizsgálatot.



» Vérnyomás



Legalább kétévente ellenőriztesse a vérnyomását, sok orvos az évenkénti vizsgálatot tartja helyesnek.



» Általános állapotfelmérés

20 és 30 között legalább két általános vizsgálat elvégzése ajánlott. Mindkét alkalommal ellenőriztesse a magasságát, a testsúlyát és a koleszterinszintjét. Ha a koleszterin értéke normális, 65 éves korig ötévente ajánlatos megméretni, 65 éves kor után 3-5 évenként. A normálistól eltérő értékek esetén gyakoribb ellenőrzés szükséges.

30 és 65 éves kor között az általános egészségi állapottól függően 1-5 évenként végeztessen ellenőrző vizsgálatot.

65 éves kor után ez évente ajánlott. Az ilyenkor elvégzett vizsgálatok a kórelőzménytől függenek, de általában beletartozik a vérnyomásmérés, a vérés vizeletvizsgálat is.



» Emlővizsgálat önellenőrzéssel



Bár sokak szerint ez ma már szükségtelen, a nők jelentős része úgy veszi észre az emlőrák korai jeleit, hogy havonta megvizsgálja a mellét.



» Mammográfia



A 40 év feletti nőknek évente kell mammográfiás vizsgálaton részt venniük, akik az emlőrák kockázatának vannak kitéve, még korábban kezdjék el a szűrést. Próbálja meg mindig ugyanabban a központban, és ha lehetséges, ugyanazon a gépen elvégeztetni a vizsgálatot, így kapja a legpontosabb eredményt. Ha hormonpótló kezelést kap, beszéljen orvosával, és esetleg szüneteltesse a vizsgálat előtt egy időre a gyógyszer szedését, mert így pontosabb képet ad a vizsgálat az emlő állapotáról. (A hormonterápiától az emlők állománya tömöttebb lesz, így nehezebb értékelni az eredményt.)



» Nőgyógyászati vizsgálat



18 éves kortól kezdve ajánlott az évenkénti nőgyógyászati vizsgálat és a Papanicolau-teszt elvégzése a méhnyakrák és más betegségek kiszűrésére. Ha három egymást követő évben negatív a Pap-tesztje, akkor beszélje meg orvosával, milyen gyakran kell ellenőriztetnie a továbbiakban. Vannak, akik szerint elegendő a kétévenkénti vizsgálat. 65 éves kor után 1-3 évenként is elég elvégeztetni, ha három egymást követő évben negatív volt az eredmény.

Beszéljen orvosával a HPV (humán papillomavírus) elleni oltásról is, amelyet mostanában a 6–26 éves lányoknak és nőknek ajánlanak. A HPV felelős a legtöbb méhnyakrák-esetért.



» Pajzsmirigy



35 éves korban, majd utána néhány évenként ajánlatos ellenőriztetnie a pajzsmirigy-stimuláló hormon (TSH – thyroid stimulating hormone) szintjét. Azoknak a nőknek, akiknél előfordult autoimmun betegség, vagy a családjukban volt rá példa, még normális TSH-érték esetén is további vizsgálatok ajánlatosak, hogy két hormon, a szabad T4 és a szabad T3, valamint a thyroid antitestek szintjét megállapítsák. Ha pajzsmirigybetegségben szenved, a hormonszintet rendszeresen, valószínűleg évente két alkalommal ellenőriztetni kell.



» Cukorbetegség



Fennáll az anyagcserezavar kockázata, ha ön túlsúlyos, a családjában előfordult 2. típusú vagy gesztációs (terhesség alatti) diabétesz. A magas kockázati csoportba tartozó nők 35 éves korukban ellenőriztessék vércukorszintjüket, majd ez követően háromévente végeztessék el a vizsgálatot.



» Nemi úton terjedő betegségek



Ha ön szexuálisan aktív, végeztessen chlamydia-tesztet. Beszéljen orvosával a HIV/AIDS szűrésről, valamint a többi, nemi úton terjedő betegségről is. A szükséges vizsgálatok az ön kórelőzményétől függenek.



» Kolonoszkópia



Ha a családban nem fordult elő vastag- és végbélrák, 50 éves korában menjen szűrővizsgálatra. A magas kockázati csoportba tartozó nőknél korábban ajánlatos elvégeztetni a vizsgálatot. Orvosa megmondja majd, melyik vizsgálatra lesz szüksége: széklettenyésztés, szigmoidoszkópia vagy kolonoszkópia.



» Csontsűrűség-vizsgálat



A nőknél kétszer gyakrabban fordul elő csontritkulás, mint a férfiaknál. A betegség csonttömegvesztéssel jár, a fehér és az ázsiai nők nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint az afrikai amerikaiak és a spanyol-amerikaiak (bár az utóbbi csoport szintén sérülékeny). Minden 65 évesnél idősebb nőnél el kellene végezni a csontsűrűség-vizsgálatot (DEXA – dual-energy X-ray absorptiometry). A posztmenopauza korában levő, 40-es, 50-es nőket is szűrni kell, ha egy vagy annál több kockázati tényező jelen van.



» Bőrrák



A bőrrák megelőzésének legjobb módja a fényvédő készítmények használata. A 40 év alatti nők kétévente orvossal tetőtől talpig vizsgáltassák meg a bőrüket. A 40 év feletti nőknél az ellenőrzés évente történjék. Ha a családban előfordult már bőrrák, vagy sok szeplője vagy anyajegye van, még ennél is gyakrabban nézesse meg a bőrét bőrgyógyásszal.

Ha ön olyan, mint a nők többsége, valószínűleg igen sok az elintéznivalója, és a rendszeres orvosi ellenőrzést a lista legvégén szerepel. Ám a saját egészségét legalább annyira fontosnak kell tartania, mint a listán szereplő többi tételt. Emelje hát fel a telefont, és kérjen időpontot. Ne sajnálja rá az időt, megéri!



