Amikor azonnal orvoshoz kell menni

Azonban vannak olyan panaszok, melyek trombózisra utalnak, így a beteg mihamarabb orvosi segítséget kérhet.



Lábdagadás



A vérrögök ugyanis elzárják a véráramlás útját, ami pangást, ödémát okoz. Ekkor a láb erősen megdagad, és szemmel láthatóan nagy lesz a különbség a két végtag között.



Végtagfájdalom



Trombózis során a legtöbben erőteljes fájdalmat éreznek az adott végtagban, ám az is előfordulhat, hogy csak enyhe izomlázszerű tünet jelentkezik. Sajnos könnyű összekeverni mással a problémát – pl. visszeres fájdalommal, izomlázzal, ízületi fájdalommal – ezért ha megmagyarázhatatlan fájdalmat érez a lábában vagy a karjában, akkor a biztonság kedvéért forduljon orvoshoz! Érdemes tudni, hogy trombózis során a kellemetlen érzés mozgás hatására fokozódik – tilos is ekkor mozogni, mert leszakadhat a vérrög-, illetve a lábfej visszahajlítása esetén a térd mögött a beteg éles fájdalmat érez.



Kékes-lilás elszíneződés



Mivel mélyvénás trombózis során a vérrög elzárja a véráramlás útját, ezért az érintett végtagon zúzódás nélkül is livid elszíneződés figyelhető meg. Ez nem keverhető össze a sérülés miatti kék-zöld foltokkal, ugyanis ez nagyobb területet érint, valamint nem történt előzetesen semmilyen külső behatás. A meleg tapintású, nagyobb felületen lévő elszíneződést a mélyvénás trombózison (MVT) kívül okozhatja még felületi trombózis is, ami bár kevésbé veszélyes az előbbinél, könnyen MVT-t eredményezhet, ezért mindenképpen érdemes komolyan venni!

A tüdőembólia a mellkasi fájdalom mellett légszomjjal és szapora pulzussal is járhat, ugyanis a vérrög akadályozza a véráramlást.

Mellkasi fájdalom



Sajnos van, hogy a mélyvénás trombózis nem jár semmilyen figyelemfelhívó tünettel. Ekkor gyakran már a leszakadt vérrög okozta tüdőembólia az első jel. Ennek egyik fő tünete az erős mellkasi fájdalom, köhögés, súlyosabb esetben vérköpés. A fájdalom hasonlíthat a szívrohamhoz is. Ekkor a fájdalom éles és szúró, különösen mély lélegzetvételkor. Ha felmerül a tüdőembólia gyanúja, mihamarabb hívjon mentőt!



Légszomj, szapora pulzus



A tüdőembólia a mellkasi fájdalom mellett légszomjjal és szapora pulzussal is járhat, ugyanis a vérrög akadályozza a véráramlást, így lelassítja az oxigén áramlását. Ekkor légszomj lép fel, a szív pedig gyorsabban kalapál, hogy kompenzálja az oxigénhiányt.



Néma trombózis



Fontos tudni, hogy számos esetben a thrombus kialakulása és a trombózis lefolyása „néma”: ilyen esetben gyakran csak az ún. posttrombotikus szindróma bekövetkezéséből következtethetünk az 5-8 évvel korábban lezajlott trombózisra. Ha az említett tünetek jelentkeznek, az első lépés mentőt hívni, hogy az életveszélyes állapotot elhárítsák. Ha ez sikeres, és a kórházban sikeres thrombus-oldás történik, akkor igen fontos a megfelelő terápia, hiszen akinél egyszer már kialakult az állapot, utána már sokkal nagyobb valószínűséggel alakul ki újra. A kezelőorvos meghatározott ideig (akár 1–3 évig is) véralvadásgátló terápiát és kompressziós harisnya viselését írja elő, valamint különböző vizsgálatokat javasol, hogy kiderüljön, mi is állt a trombózis hátterében. Sajnos ez nem mindig derül ki, ám előfordulhat, hogy trombofília, pitvarfibrilláció vagy valamilyen daganat (pl. mióma) vezetett a vérrög kialakulásához.

(egeszsegkalauz)