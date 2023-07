Amikor a szív rosszul dolgozik – 11 tünet, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni

Az egyértelmű, félreismerhetetlen jeleket mindenki ismeri. Ha valaki ilyet tapasztal, mindenképpen ki kellene magát vizsgáltatnia. „Ez különösen azokra vonatkozik, akik elmúltak 60 évesek, túlsúlyosak, cukorbetegek, magas a koleszterinszintjük vagy a vérnyomásuk” – mondja Vincent Bufalino, az Amerikai Szívszövetség szóvivője azzal a megjegyzéssel, hogy minél több kockázati tényezője van valakinek, annál jobban oda kellene figyelnie mindenre, ami a szívvel összefügg. Íme 11, nem jellegzetes tünet, ami szívbetegségre utalhat.

1. Émelygés

A gyomorégés, emésztési zavar, gyomorfájdalom vagy émelygés a szívinfarktus jele lehet. Hányinger is előfordulhat. Ilyen tünetekről a nők gyakrabban számolnak be, mint a férfiak. Ha ilyet érez, gondolkodjon el, mi lehet ennek az oka: valamilyen táplálkozási hibát követett el, vagy olyasmit evett, ami nem esett jól. Gondolnia kell arra is, hogy ezek a tünetek szívinfarktuskor is előfordulhatnak.

2. Kellemetlen érzés a mellkasban

Nyomás, fájdalom vagy feszültség a mellkasban – az infarktusveszély leggyakoribb tünetei. Ilyenkor eldugult érről lehet szó. Az emberek különféleképpen írják le ezt az állapotot. Van, aki azt mondja, hogy csípő, égető érzést érez, vagy úgy érzi, mintha elefánt ülne a mellkasán. Ez az állapot több percig tart, és nyugalmi helyzetben és fizikai teljesítmény során is fennáll.

Charles Chambers, a Penn State Hershey Heart and Vascular szívkatéterezési intézetének igazgatója szerint ha a kellemetlen érzés sokáig tart, ha megnyomják az érzékeny helyet és az még jobban fáj, akkor valószínűleg nem a szívet érinti. Ha a tünetek néhány perc elmúltával sem szűnnek meg, hívni kell a sürgősségi osztályt. A nők esetében teljesen szokásos jelenség, hogy szívprobléma, beleértve az infarktust, mellkasi fájdalom nélkül is jelentkezhet.

3. Rosszullét

Több olyan állapot ismert, ami rosszullétet vagy ájulást válthat ki, ez lehet dehidratáció, éhség vagy az, hogy az ember hirtelen feláll. Ám ha ehhez kellemetlen mellkasi érzés, légszomj és rosszullét is társul, orvos segítségét kell kérni. Vincent Bufalino szerint lecsökkenhet a vérnyomás, mert a szív nem képes elegendő vért pumpálni a szervezetbe.

4. Vállba sugárzó fájdalom

Bármikor elkezd hirtelen túl gyorsan verni a szíve vagy kihagy a pulzusa?

A szívinfarktus hagyományos tünete a bal oldalról sugárzó fájdalom. „Csaknem mindig a mellkastól indul ki. Néhány beteg kézfájdalomról számolt be, pedig valójában infarktusról volt szó” – mondja Charles Chambers.

5. Gyors kimerülés

A munkában kétóránként 10 percig, munka után pedig harminc percig végezzen könnyű mozgást. Sétáljon, lépcsőzzön és nyújtózkodjon. Nincs rendben, ha gondot okoz az olyan tevékenység, amit eddig nagyobb megterhelés nélkül végzett, mint például a lépcsőzést. Ez olyan jelentős változás, amire fel kellene hívnia orvosa figyelmét. Főleg a nőknél lehet a szívbetegség tünete a rendkívüli kimerültség vagy a megmagyarázhatatlan gyengeség, ami több napig is eltarthat.

6. Torok- vagy állkapocsfájdalom

Az ezen a testrészén érzett fájdalomnak nem kell a szívvel összefüggnie. Lehet szó megfázásról, izomproblémáról vagy az arcüregek betegségéről. De ha a problémák felhalmozódnak, a mellkasi fájdalom vagy nyomás a torokba vagy az állkapocsba sugárzik ki, szívinfarktus tünete is lehet.

7. Izzadás

Ha az említett tüneteket minden ok nélkül izzadás kíséri, ez infarktust is jelezhet. Ilyenkor ne vezessen gépkocsit, és minél előbb hívjon segítséget.

8. Horkolás

Minden horkolás más. Ha a horkolás légzéskieséssel és fulladozással jár, alvási apnoéról beszélünk. Ha alvás közben néhányszor kihagy a légzés, az nagy stresszt jelent a szívnek. Ezt mindenképpen mondja el orvosának.

9. Nem szűnő köhögés

A hosszan tartó köhögés, miközben fehér vagy rózsaszínű váladék képződik, szívproblémát jelezhet. Az esetek többségében a köhögés nem utal szívbetegségre. Fokozottan oda kellene erre figyelniük viszont azoknak, akiknek szívbetegséget diagnosztizáltak. A szívelégtelenség jele lehet, ha fehér vagy rózsaszínű váladék képződik köhögés közben. Ez akkor fordul elő, amikor a szív nem képes lépést tartani a test működésével, aminek következtében a vér visszajut a tüdőbe.

10. Rendszertelen pulzus

Figyelmeztető jel lehet, ha hirtelen szívdobogást érez vagy rendszertelen a pulzusa, s ez az állapot hosszabb ideig tart.

Az teljesen normális, amikor a szív izgalom vagy idegesség hatására másképpen dobog. A szapora pulzus is normális nagyobb testi megterheléskor és sportolás közben. Aggodalomra akkor van ok, ha a szívdobogás vagy a rendszertelen pulzus hosszú ideig tart. Ha ehhez még légszomj, mellkasi nyomás vagy fájdalom és rosszullét is párosul, mielőbb fel kell keresni az orvost. Vincent Bufalino szerint az esetek többségében megmagyarázható dologról van szó, például túl sok koffeint fogyasztottunk vagy nem aludtunk eleget. Néha viszont súlyosabb baj, például szívritmuszavar állhat a háttérben, amit kezelni kell.

11. Dagadt boka

A szív betegsége is okozhat láb-, talp- és bokadagadást. Ez akkor fordul elő, amikor nem képes elegendő vért pumpálni. A vér felhalmozódik az erekben és dagadást okoz. A szívelégtelenség is okozhat lábdagadást, mégpedig azzal, hogy a vesének nem teszi lehetővé, hogy eltávolítsa a szervezetből a felesleges vizet és a nátriumot.