Alig eszik, mégsem mennek le a kilók? Ez áll a háttérben!

1. Az alacsony kalória-bevitel csapdája

Sokan azt hiszik, hogy a fogyás titka az alacsony kalória-bevitel. Azonban túlzottan szigorú diéták esetén a test energiatakarékosságra vált, és kevesebb kalóriával is megpróbálja fenntartani az alapvető funkciókat. Ez azt eredményezheti, hogy bár keveset eszik, a testsúly nem csökken, vagy akár nő is.

2. A hormonális egyensúly zavarai

Az hormonok kulcsszerepet játszanak a testsúlyszabályozásban. Bizonyos hormonális egyensúlyzavarok, például a pajzsmirigy alulműködése vagy az inzulinrezisztencia, nehezítik a fogyást. Ha úgy érzi, hogy a testsúlya ellenére egészségügyi problémák léptek fel, érdemes orvoshoz fordulnia, hogy ellenőrizze a hormonális állapotát.

3. Stressz

Stresszhormonok (például a kortizol) hatására a szervezet hajlamosabb lehet zsírt raktározni, különösen a has környékén. Emellett sokan a stressz vagy negatív érzelmek kezelésére az evést választják, ami hosszú távon súlygyarapodáshoz vezethet.

4. A mozgás hiánya

Az étrend mellett a testmozgás is fontos a fogyás szempontjából. Akik keveset mozognak, nehezebben égetnek kalóriát, és lassabb anyagcseréjük is lehet. Fontos a rendszeres testmozgás bevezetése az életünkbe, még akkor is, ha már korábban próbálkoztunk a fogyással.

5. Az alváshiány hatása

Az alváshiány szintén negatívan befolyásolhatja a testsúlyt. Nem megfelelő alvás mellett nő az éhségérzet és csökken a telítettség érzése, ami könnyen túlevéshez vezethet. Ha alig alszunk, még akkor is, ha keveset eszünk, a testsúlyunk nehezen csökkenhet.