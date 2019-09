A merevedési zavar néhány kevésbé ismert oka

Hajhullás vagy bizonyos gyógyszer: A finaszteridnek nevezett gyógyszercsoport, amelyet a megnagyobbodott prosztata vagy a hajhullás ellen szednek a férfiak, egyeseknél merevedési zavart vagy a nemi vágy csökkenését okozhatja. Ezek a gyógyszerek csökkentik a férfi nemi hormon termelődését.

Kerékpározás: A szkíta lovasok már az időszámításunk előtti 9. században összefüggésbe hozták a lovaglást az impotenciával. Hasonló a helyzet a mai kor kerékpárosaival is, a hosszú távú kerékpározás is növelheti a kockázatot. Egy 2005-ös vizsgálat szerint, akik naponta legalább 3 órát töltöttek a nyeregben, azoknak 4, míg az ugyanennyit futóknak csupán 1 százaléka tapasztalt erekciós zavart.

Fogínybetegség: A fogínybetegség általában gyulladásos folyamat, és az ínyt érintő véráramlási problémák másutt is okozhatnak zavart.

Diabétesz: A cukorbetegeknél háromszor gyakoribb a merevedési zavar, mint a nem cukorbetegeknél. A magyarázat: a rosszul szabályozott vércukorszint károsíthatja a pénisz ereit és idegeit.

Magas vérnyomás: Az erekció fenntartásához elengedhetetlen az egészséges érrendszer és a megfelelő véráramlás. A kezeletlen magas vérnyomás károsítja az ereket, a kevésbé rugalmas erek pedig lassabban szállítják a vért. Sajnos, egyes vérnyomáscsökkentők, például a bétablokkolók és a vízhajtók szintén fokozhatják az erekciós zavar kockázatát, azonban az orvossal való megbeszélés nélkül senki se hagyja abba ezek szedését.



Ha a feleség a férj barátaival barátkozik: Köztudott, hogy a merevedési zavarhoz pszichés tényezők is hozzájárulhatnak, az egyik ilyen, hogy ha a feleség több időt tölt el a férj barátaival, mint a férj maga.

Egy 3 ezer 57–85 éves férfi bevonásával készült vizsgálat során kimutatták, hogy 92 százalékkal gyakoribb a merevedési zavar azoknál a férfiaknál, akiknek felesége túl jóban van az ő barátaival. ? Depresszió: A súlyosan depressziós férfiak 61 százaléka a nemi élet zavarait is átéli. Nem csupán arról van szó, hogy a depresszió csökkenti a nemi vágyat, hanem az agy biokémiai folyamatainak zavarára is visszavezethető a jelenség. Erekciós problémákat és a vágy csökkenését okozhatják ugyanakkor az antidepresszánsok is.

