Merevedési zavar elleni tablettákkal akarta ellátni a nyugdíjasokat, börtönbe kerülhet

A szövetségi hatóságok letartóztattak egy 77 éves férfit az Egyesült Államokban, aki a gyanú szerint több mint 1800 dollár értékben vásárolt olyan merevedési zavar elleni gyógyszereket, amiket csak receptre lehet megkapni, majd ezeket a gyógyszereket megpróbálta értékesíteni The Villages nevű lakhelyén (a fenti képen), ami Florida állam legnagyobb, kifejezetten 55 év felettieknek létrehozott lakóközössége.

Reginald Odell Kincert az egyik helyi televízió, az ABC 33/40 beszámolója szerint még a múlt hónapban tartóztatták le, és államközi kereskedelem során beszerzett hamisított gyógyszerek átvételével vádolták meg, ami miatt az ügye szövetségi hatáskörbe tartozik.

A férfi ártatlannak vallotta magát, és beleegyezett, hogy az ügyét egy esküdtszék helyett egy magisztrátusi bíró tárgyalja. Florida középső kerületének amerikai ügyészi hivatala azt szeretné, ha egyéves szövetségi börtönbüntetésre, valamint 10 ezer dollár bírság megfizetésére ítélnék.

A hatóságok szerint Kincer több mint 1800 dollár értékben kapott merevedési zavar elleni gyógyszereket, amelyeket egy másik államból szállítottak ki neki. A vád szerint az idős férfi Snovitra-20, Vilitra 20, Cenforce 100, Vidalista 20, Tadalafil 20 tabletta, Kamini Sildenafil Oral Jelly, Kamagra Oral Jelly és Vardenafil tablettákat kapott még 2018 októberében.

A szövetségiek azt állítják, hogy ezek a gyógyszerek hamis márkajelzésűek voltak, mivel eredetileg vényköteles termékekről van szó, Kincernek pedig nem írta fel senki ezeket a tablettákat. Az ügyészség szerint az idős férfi azt tervezte, hogy a gyógyszereket másoknak is továbbadja The Villagesben, sőt Floridán kívül is.

The Villages Florida észak-középső részén található, és közel 80 ezer lakossal. Évtizedek óta keringenek pletykák a swingerekről, a nyilvános szexről és a szexuális úton terjedő betegségek magas arányáról a nyugdíjasok menedéke körül, de a Tampa Bay Times tavalyi jelentése szerint a The Villagest tartalmazó három megyében a szexuális úton terjedő betegségek aránya jelentősen alacsonyabb, mint Florida többi részén – írja a tévécsatorna honlapja.

A People magazin pedig egy másik helyi televízió információi alapján arról számolt be, hogy Reginald Odell Kincernek már korábban is meggyűlt a baja a törvénnyel. 2020-ban ugyanis azért tartóztatták le, mert kannabiszt, varázsgombát és MDMA-t is találtak nála. Miután abban az ügyben bűnösnek találták, 2021-ben három év próbaidőt kapott.

